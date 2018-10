Milano ri-parte in spolvero

La Borsa di Milano parte in deciso rialzo dopo lo sprint di ieri. Il Ftse Mib, che aveva chiuso con una guadagno superiore ai due punti percentuali, segna in avvio +0,8% a 19.878 punti ed è la piazza migliore del Vecchio Continente. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in calo a 294 punti.

St è il titolo migliore nei primi scambi (+4%), ma anche le banche risentono di un deciso rimbalzo: Bper guadagna il 2,8%, Banco Bpm il 2,2%. Positive Unicredit (+1,%), Ubi banca (+1,3%) e Intesa Sp (+1,18%). Ben comprate anche Carige (+5,36%) e Mps (+1,07%). I titoli negativi si limitano a Prysmian (-1%), Fca (-0,11%) e Italgas (-0,04%).

Astaldi guadagna il 2% a Piazza Affari dopo un'asta di volatilità: nel pomeriggio, il Tribunale di Roma dovrebbe pronunciarsi sulla richiesta di concordato preventivo in continuità e la società dovrebbe riunire un cda in serata.

Tra le altre piazze europee, sono in territorio positivo Londra (+0,2%), Francoforte (+0,5%) e Parigi (+0,6%). Ieri, la Borsa di Wall Street ha chiuso con un rimbalzo convinto (Dow +2,17%; Nasdaq +2,89%), sulla scia delle trimestrali in crescita di alcune importanti multinazionali come Morgan Stanley, Goldman Sachs e J&J. Le Borse asiatiche hanno reagito di conseguenza con forti rialzi e guadagni diffusi sopra il punto percentuale. La Borsa di Tokyo ha archiviato gli scambi in rialzo dell'1,3%.