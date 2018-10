Piazza Affari maglia rosa dopo la Bce

Le borse europee chiudono la seduta in rialzo nel giorno della conferma della politica monetaria da parte della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo della Bce ha lasciato invariati i tassi di interesse a zero e ha confermato il termine del Quantitative easing per la fine dell'anno. Nel corso della conferenza stampa il presidente dell'istituto, Mario Draghi, si è detto fiducioso che il governo italiano e la Commissione Ue troveranno un accordo sulla manovra, ma ha sottolineato che il livello dello spread è pericoloso per le banche. Al termine della seduta a Piazza Affari il Ftse Mib segna un rialzo dell'1,78% a 18.815 punti, mentre lo spread Btp-Bund chiude in calo a 310 punti. Londra chiude in progresso dello 0,59%, Francoforte dell'1,03% e Parigi dell'1,60%.

Sull'indice principale della borsa milanese corrono gli industriali e i bancari. Pirelli balza del 4,78%, Prysmian del 3,92%, Fca del 3,39%, Brembo del 3,34% e Ferrari del 2,45%. Mediobanca, dopo la trimestrale migliore delle attese, sale del 3,84%. Rialzi sopra i due punti percentuali per Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bper.

Tonica anche la moda, con Ferragamo (+3,10%) e Moncler (+2,34%), e gli assicurativi, con Generali (+2,15%) e Unipol (+2%). In calo Tim, con una flessione dell'1,65%, e sono sotto la parità anche Mediaset, Stm, A2A e Tenaris.