Piazza Affari in rally dopo S&P, giù lo spread

(Afp)

La Borsa di Milano parte in spolvero e guadagna pochi minuti dopo l'avvio l'1,8% a 19mila punti dopo che S&P , venerdì, ha confermato il rating BBB e rivisto a 'negativo' da stabile l'outlook del debito sovrano italiano.

I bancari sono protagonisti del rimbalzo a Piazza Affari: Banco Bpm guadagna il 4% ed è il titolo migliore del Ftse Mib. In rally anche Bper (+3,5%), Ubi (+3,7%), Intesa Sp (+2,7%), Mediobanca (+2,6%) e Unicredit (+2,8%). Anche Tim cresce e sale a 0,49 euro (+3%).

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si raffredda: il differenziale scende di oltre dieci punti dalla chiusura a 311 punti di venerdì scorso e stamattina si muove in area 297 punti, con un rendimento del Btp decennale in calo al 3,33%.

E' positivo l'andamento delle piazze finanziarie europee: Londra segna +0,6%, Francoforte +0,54%. Sui listini asiatici, brusca frenata delle piazze cinesi, mentre la Borsa di Tokyo chiude in calo dello 0,16%. Venerdì, Wall Street ha chiuso in forte ribasso. Il Dow Jones ha terminato gli scambi in calo dell'1,19%, il Nasdaq ha perso oltre il 2%. Sul mercato dei cambi, l'Euro parte stabile a 1,14 dollari.