Piazza Affari in rialzo

(Afp)

Le Borse europee frenano sulla scia di Wall Street che, dopo un avvio dinamico, ha rallentato la sua corsa. Tra le principali piazze del Vecchio Continente, Francoforte e Londra sono vicine alla parità, mentre Parigi scivola in rosso a quota -0,42%. Piazza Affari tiene e si conferma la migliore, attestandosi intorno al mezzo punto percentuale di crescita. Il Ftse Mib avanza dello 0,51%, l'All Share segna +0,45%.

Sul principale listino milanese brilla Mediaset: il titolo del Biscione supera i cinque punti percentuali di progresso (+5,22%), seguito da Telecom (+2,93%) e Poste italiane (+2,90%). Restano in territorio positivo anche le banche, con Banco Bpm a registrare il risultato migliore (+2,47% a 17,45 euro per azione). In fondo al listino si confermano i titoli petroliferi, con Saipem, maglia nera, che arretra del 2,28%.