Borse poco mosse, Milano -0,3

Eurogroupo

Avvio poco mosso per le piazze finanziarie europee con Milano che dopo i primi scambi è in rosso con il Ftse Mib in calo dello 0,3% a 19.332 punti e l'All Share che cede lo 0,31% a 21.282. Nel resto del Vecchio Continente, Parigi segna +0,08% a 5.106; Francoforte +0,05% a 5.106 e Londra -0,02% a 7.091 punti. Oggi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parteciperà all'Eurogruppo dove presenterà, nel pomeriggio a Bruxelles, la legge di bilancio. Intanto ha terminato gli scambi in calo la piazza finanziaria di Tokyo con l'indice guida, il Nikkei 225, che ha terminato con una flessione dell'1,55% a 21.898 punti.

Diversi i dati macroeconomici attesi per la giornata, mentre dalla Cina arrivano le prime indicazioni con l'indice dei direttori acquisti che nel mese di ottobre cala a 50,8 punti da 53,1 di settembre, sotto le attese degli analisti che indicavano 52,9. Attesa per l'indice di fiducia dei consumatori spagnoli oltre alla variazione del tasso di disoccupazione , mentre dalla Gran Bretagna arriverà l'indice dei direttori acquisti del settore sevizi. Aste di Titoli di Stato oggi in Francia con i Btf offerti con scadenza a 12,6 e 3 mesi. Molti spunti da oltreoceano nel pomeriggio, mentre negli Usa entrano nel vivo le elezioni di midterm, il voto di metà mandato che si rinnova domani 6 novembre. Negli Usa verrà diffuso il Markit Pmi composito di ottobre, l'Ismnon manifatturiero di ottobre e l'Ism dell'occupazione non manifatturiera. Infine asta di buoni del tesoro con scadenza a 6 mesi e 3 anni.

A Piazza Affari, tra le blue chips, in asta di volatilità Bper Banca, che riceve lo stop al ribasso quando è scambiata a a 3,34 euro. In calo tutto il comparto bancario, mentre risale lo spread che alle 9.25 si attesta a 295 punti base con un rendimento del 3,37%. Intesa Sanpaolo perde l'1,87%, Banco Bpm -1,66%, Ubi Banca -1,7%, Mediobanca -1,03%, Unicredit -0,92%. Prese di beneficio su Moncler che cede l'1,11%. Soldi su Campari che avanza dell'1,41%, Fca +1,27%, Pirelli +0,75%, Ferrari +0,77%.