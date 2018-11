Ubi Banca, balza l'utile nei 9 mesi

Ubi Banca realizza un utile, al netto delle poste non ricorrenti, pari a 260,6 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2018, il "miglior risultato degli ultimi 10 anni" (167,3 nei primi 9 mesi del 2017). L'utile netto contabile si attesta a 210,5 milioni (86,2 milioni nei primi 9 mesi del 2017, al netto di 616,2 milioni di capital gain derivante dall’acquisizione delle tre banche). Il Cet1 di gruppo si attesta all’11,79% phased in e all’11,42% fully loaded, risultando invariato rispetto a giugno 2018. Alla fine dei primi 9 mesi, il Total capital ratio ammonta al 14,25% phased in (era il 14,13% al 30 giugno 2018) e al 13,89% fully loaded (era il 13,77% al 30 giugno scorso). Il leverage ratio del si attesta al 5,35% phased-in e al 5,17% fully loaded.

Lo stock di crediti deteriorati totali lordi si attesta a 10.491,6 milioni, in diminuzione del 12,6% (o 1.516,8 milioni) rispetto al 30 giugno 2018, e del 15,5% (o 1.922 milioni) rispetto all’1 gennaio 2018. Al 30 settembre 2018, il patrimonio netto del gruppo, incluso l’utile, ammonta a 8.898.567 mila euro, in leggera discesa rispetto ai 8.964.893 mila euro del 30 giugno scorso "essenzialmente per effetto della contrazione della riserva di valutazione del portafoglio titoli a seguito dell’allargamento degli spread".

Il gruppo Ubi Banca "conferma l'obiettivo di contenimento degli oneri operativi, in anticipo rispetto alle previsioni di Piano industriale. Si prevede di mantenere il trend di riduzione del costo del credito rispetto al 2017. Infine, si conferma la previsione di realizzare una operazione di cessione di sofferenze (senza cartolarizzazione) entro fine 2018/inizio 2019". Soddisfatto il consigliere delegato Victor Massiah. "Mi aspetto un risultato complessivo annuo migliore di quello dell’anno precedente, e lo confermo. Anche questi ultimi risultati di quest’anno, di questo trimestre in particolare, ci dicono che stiamo sopportando bene questa volatilità sui mercati".