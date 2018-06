North Sails raccoglie a Pitti bottiglie plastica

Continua l’impegno di North Sails volto alla tutela dell’ambiente e in particolare alla salvaguardia degli oceani dall’inquinamento della plastica. Dopo aver celebrato nei propri store la giornata mondiale degli oceani (8 giugno), il brand annuncia una nuova iniziativa di sensibilizzazione per la riduzione della plastica monouso e del suo corretto smaltimento e riciclo. In occasione di Pitti Uomo, in scena dal 12 al 15 giugno a Firenze, il brand inviterà i propri consumatori e chiunque ne abbia il piacere, a consegnare nello stand North Sails in Fiera o nello store fiorentino del marchio di via dei Tosinghi, una o più bottiglie di plastica usata.

Il brand raccoglierà tutte le bottiglie per poterle poi smaltire e regalerà fino ad esaurimento scorte una t-shirt realizzata proprio con cotone e bottiglie in Pet riciclati. 'Go Beyond Plastic' - 'Oltre la plastica' è il motto che delinea la volontà e le iniziative di North Sails e rappresenta anche lo stimolo che il brand vuole trasmettere: fare sempre un passo in più verso il rispetto e la tutela dell’ambiente.