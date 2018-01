Eccellenze 'green' italiane a Las Vegas. Tre le start up dell'incubatore Clhub

(Fotolia)

Veranu, Autentico, Namastree sono le start up innovative dell'incubatore di imprese Clhub che, tra le altre, rappresentano l'Italia al Ces (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, la fiera dell'hi-tech più importante dell'anno, in programma fino al 12 gennaio. Alle tre realtà, la fondazione UniVerde presieduta da Alfonso Pecoraro Scanio aveva già conferito il "Green Pride dell'Innovazione", il riconoscimento istituito nel 2011 allo scopo di valorizzare le best practice italiane.

"Investire nella green economy crea nuove possibilità di lavoro legate all'innovazione e alla qualità - afferma Pecoraro Scanio - La nostra campagna Green Pride punta a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del vecchio modello economico, basato sui combustibili fossili. Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle tre start up 'Green Pride' al Ces di Las Vegas".

"È la dimostrazione - aggiunge il presidente della fondazione UniVerde - che si possono realizzare applicazioni creative per il giusto sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità ambientale e a una migliore qualità della vita. Il futuro del lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché occorre sostenere queste start up innovative con obiettivi etici e ecologici".

Si tratta di Veranu, la mattonella che produce energia dai passi; Autentico, soluzione di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti e l'anticontraffazione, e Namastree, l'albero della vita che trasforma l'aria in acqua potabile grazie a pannelli fotovoltaici.

Il Ces è la più grande fiera mondiale dell'elettronica di consumo, il punto di ritrovo in cui innovatori e imprenditori presentano in anteprima i loro prodotti. “Siamo soddisfatti di avere ben tre start up innovative del nostro portafoglio a un evento così importante nello scenario tecnologico mondiale come il Ces di Las Vegas - dichiarano Giovanni e Riccardo Sanna, Chairman e Ceo di Clhub - con l’augurio che possa questo essere un’importante vetrina e che ci permetta quindi di continuare nell’investire e supportare startup innovative green che dall’Italia si orientano verso mercati internazionali”.