Dalla moda etica alla mobilità dolce, torna Fa' la cosa giusta!

Fa' la cosa giusta 2017 (credits Luana Monte)

Dalla moda etica all'arredamento sostenibile, dalla scelta vegana e cruelty free ai temi emergenti del consumo consapevole: Fa' la cosa giusta! 2018 si articolerà in 11 sezioni tematiche e 32mila metri quadri di area espositiva, arricchiti da un ampio programma culturale con incontri, laboratori e dimostrazioni pratiche. Appuntamento dal 23 al 25 marzo a Milano, fieramilanocity, per l'edizione nazionale della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che quest'anno compie quindici anni. Un traguardo che sarà festeggiato con l'ingresso gratuito per tutti i visitatori.

L'edizione 2017 si è chiusa con 70mila presenze, 700 espositori e 400 appuntamenti nel programma culturale, 550 giornalisti accreditati, 2800 studenti partecipanti al progetto scuole.

Tra le novità di questa edizione: Sfide. La scuola di tutti. Sfide-Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione sarà un vero e proprio salone rivolto a tutti i protagonisti della scuola: studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico e famiglie. In programma seminari, convegni e attività pratiche che spazieranno dall’innovazione tecnologica alle pratiche inclusive, dalle questioni psicologiche a quelle metodologico-didattiche con momenti di aggiornamento e formazione per insegnanti, genitori e dirigenti scolastici. Non mancherà anche un'area espositiva, dedicata ai materiali e ai supporti utili in campo didattico ed educativo. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Officine Scuola.

In occasione dell'anno nazionale del cibo italiano, proclamato dal Mibact e dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, un focus di Fa' la cosa giusta! sarà dedicato alla valorizzazione dei presidi alimentari locali. La rete di Borghi Autentici d'Italia porterà in fiera le 'Comunità del cibo buono e autentico', una vetrina dei protagonisti del mondo del cibo nelle piccole realtà locali di valore: le Amministrazioni comunali, le pro-loco e le associazioni di promozione economica e sociale dei Borghi, gli operatori della ristorazione, le aziende di produzione tipica agroalimentare e dei vini del territorio.

Durante i tre giorni si potrà, poi, partecipare a laboratori e show cooking organizzati da FunnyVeg Academy: minicorsi tenuti da diversi chef, tra cui Simone Salvini, per scoprire e imparare tutti i segreti dell'alta cucina vegetale e vegana e cucinare piatti sani e golosi senza rinunciare al gusto e all'estetica.

Bimbi e famiglie avranno a disposizione uno spazio di educazione e intrattenimento ispirato al tema dell'orto e realizzato dal Centro d'Arte Trillino Selvaggio.

Tra le iniziative che verranno presentate in fiera: la Primavera per la Mobilità Dolce 2018, caratterizzata da decine di eventi per pedalare, camminare, scoprire le greenways e le ferrovie turistiche. L’iniziativa verrà lanciata il 23 marzo, all'interno del convegno di A.Mo.Do, la nuova Alleanza per la Mobilità Dolce che coinvolge 22 associazioni impegnate a migliorare l’offerta e le politiche dedicate sui temi del paesaggio, della mobilità e del viaggio slow, tra cui Touring Club, Italia Nostra, Wwf Italia, Terre di mezzo e Associazione Italiana Turismo Responsabile. Sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti che si concluderà il 21 giugno.

Tra le nuove proposte degli espositori: TerraWash, un sostituto del detersivo da bucato, premiato per l'innovazione bio a NatExpo 2017 e al Sana. Prodotto in Giappone con l’impiego di tecnologie innovative e brevettate: una bustina a base di magnesio che si aggiunge al bucato in lavatrice, sostituisce completamente il detersivo, è utilizzabile per 365 lavaggi e al termine del suo ciclo di vita può essere riciclata come fertilizzante per le piante.

L'associazione animalista Lav porterà in fiera un percorso di realtà virtuale per sensibilizzare sulle condizioni negli allevamenti intensivi e 'Dalla parte degli animali', una mostra che narra 40 anni di battaglie e attività svolte per migliorare il rapporto tra esseri umani e altre specie.