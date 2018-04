Innovatori, appuntamento a Napoli

Innovazione e nuove tecnologie al centro di Innovation Village, fiera annuale al via domani alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Nel programma di questa III edizione circa 70 appuntamenti tra workshop, convegni, tavoli di lavoro e formazione con 200 tra relatori e testimonial, e poi 70 espositori, 150 aziende e centri di ricerca e 150 incontri b2b fissati.

Il tutto in un padiglione di circa 3mila metri quadrati interamente dedicato e diviso in otto aree espositive. All’interno, tre sale convegno, due agorà, spazi per riunioni di lavoro e meeting.

A inaugurare l'edizione 2018, il convegno "Piano Impresa 4.0" per discutere degli strumenti messi in campo e delle opportunità per supportare al Sud un processo di adeguamento e innovazione delle imprese e delle professioni verso i nuovi scenari tecnologici.

Dedicato all'economia circolare, il convegno del 6 aprile racconterà le esperienze messe in campo da grandi gruppi industriali e filiere produttive locali e le tecnologie sviluppate da startup innovative. Ancora, spazio a Blue Growth, per la costruzione di una rete regionale dell'economia del mare; Sostenibilità ambientale, con la presentazione di innovazioni tecnologiche per “biorisanare” la Terra dei fuochi; a startup e innovatori, con eventi di formazione e incentrati sugli incentivi a disposizione delle imprese.

Infine School Village, con un’area e un programma interamente dedicati agli strumenti digitali per la scuola del futuro, accoglierà circa 30 istituti del territorio regionale che proporranno i percorsi di innovazione sviluppati dagli studenti. Nella stessa area, prevista l’organizzazione di eventi dedicati ai docenti per il rilascio di crediti professionali.