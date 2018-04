Pistoia oasi green in nome di Calvino

Una mostra diffusa in chiave green, un libro illustrato che si ispira a Italo Calvino, un progetto pedagogico innovativo che stimola l’interazione con la natura e con la storia. E' 'Cosimo degli Alberi', iniziativa editoriale promossa da Giorgio Tesi Editrice e Cooperativa Pantagruel, con la partecipazione attiva del Comune di Pistoia e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Dal 6 al 18 maggio il centro storico di Pistoia diventerà lo scenario di un inedito percorso a tappe, scandito da 'oasi verdi' composte da fiori, piante e alberi di piccole dimensioni, accompagnate dalle riproduzioni in larga scala delle illustrazioni del libro 'Cosimo degli Alberi', racconto in rima scritto da Martina Colligiani e illustrato da Michele Fabbricatore, edito da Giorgio Tesi Editrice.

Nello stesso periodo le Sale Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia ospiteranno la raccolta completa delle tavole illustrate da Michele Fabbricatore, riunite in un unico spazio espositivo insieme ad alcune sculture dello stesso autore (ingresso libero, mar-ven ore 10-14, sab-dom ore 10-18).

'Cosimo degli Alberi' narra la storia di Cosimo, liberamente ispirato al personaggio creato da Italo Calvino nel romanzo 'Il barone rampante', che ha deciso di vivere sugli alberi e si sposta solo attraverso i boschi.

Arrivato nei pressi di Pistoia, ne ammira da lontano la splendida architettura, ma non riesce ad addentrarsi in città, a causa della mancanza di verde. Chiede allora aiuto ai bambini, affinché convincano i propri familiari a piantare degli alberi nel centro cittadino. Una favola moderna che invita a riflettere sul rapporto tra spazi urbani e natura, con l’obiettivo di sostenere in grandi e piccoli un pensiero ecologico.

Green partner Giorgio Tesi Group, main sponsor Conad del Tirreno e Caparolcenter, partner attivi Biblioteca San Giorgio, Comparto Sala e Giardino Zoologico.