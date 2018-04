Il Conou al Villaggio per la Terra

Un momento dell'edizione 2017 del Villaggio per la Terra (Adnkronos)

Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento dell’Olio Minerale Usato partecipa per la prima volta al Villaggio per la Terra, la manifestazione organizzata da Earth Day Italia, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, e in programma a Roma dal 21 al 25 aprile.

Sulla terrazza del Pincio il pubblico potrà visitare lo stand del Conou, main partner della manifestazione, scoprendo il ciclo di vita dell’olio minerale usato, un rifiuto pericoloso che può essere rigenerato e trasformarsi in risorsa. Il Consorzio presenterà inoltre Oilbuster Reloaded, la rivoluzione tridimensionale di Greenleague, primo social game italiano di educazione ambientale: adulti e ragazzi potranno guidare un avatar nella raccolta dell’olio usato, guadagnare bonus e salvare la propria città dall’inquinamento; le migliori partite verranno trasmesse live su un maxischermo e in palio ci sono premi per tutti i partecipanti.

Il presidente del Conou, Paolo Tomasi, parteciperà al talkshow 'Planet - Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile', in programma domenica 22 aprile alle 11, e al talkshow 'Prosperity r-evolution - La nuova cultura imprenditoriale per l'Agenda 2030' che si terrà il giorno successivo alle 16.