A Trento un parco giochi in plastica riciclata

Oltre 600mila persone sono attese dall’11 al 13 maggio a Trento in occasione della 91ª Adunata nazionale degli Alpini, grande festa attenta anche alla sostenibilità ambientale. Grazie a Corepla, Pro.mo, Dolomiti Ambiente e il Comitato Organizzatore dell’Adunata (Coa), saranno infatti raccolti e avviati a riciclo gli imballaggi in plastica, con una particolare attenzione alle stoviglie monouso in polipropilene.

Piatti e bicchieri in plastica 'sempre pronti, proprio come gli Alpini', secondo lo slogan scelto dal Gruppo Pro.mo, fornitore delle stoviglie, verranno distribuiti insieme alle indicazioni per una corretta raccolta differenziata.

Dolomiti Ambiente, d’intesa con il Comitato Organizzatore, ha messo a punto un ampio piano di raccolta rifiuti, articolato in 100 aree della città presidiate da squadre di volontari. Obiettivo: il 90% di raccolta differenziata.

Corepla e Pro.mo, inoltre, doneranno alla città di Trento un parco giochi realizzato in plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi.

"Anche quest’anno animare con spirito di sostenibilità l’Adunata degli Alpini si conferma per il Consorzio una straordinaria occasione di sensibilizzazione - afferma Antonello Ciotti, presidente Corepla - Per salvaguardare l’ambiente, è fondamentale che tutti gli imballaggi in plastica rientrino in un sistema di economia circolare: la corretta gestione dei rifiuti si traduce in risparmi in termini di consumo di acqua, materie prime, energia ed emissioni di CO2. Lo vogliamo testimoniare lasciando alla città un parco giochi in plastica riciclata, per continuare a godere di momenti di svago senza dimenticare l’attenzione nei confronti dell’ambiente".