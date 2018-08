Da Roma a Napoli in bicicletta, parte il Decrescita Bike Tour

Da Roma a Napoli passando per Velletri, San Felice Circeo, Itri, Sperlonga. Tutto in bicicletta. E' il Decrescita Bike Tour che partirà il 31 agosto per concludersi il 9 settembre. Tutti possono partecipare, anche per una sola tratta. A dare avvio al tour, una serata speciale organizzata all’Ex Lavanderia, al Padiglione 31 del Parco Santa Maria della Pietà.

Alla serata, organizzata da Altri Mondi Bike Tour, saranno presenti Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta); ènostra, fornitore elettrico cooperativo di elettricità rinnovabile; l'Alveare che dice Sì!, progetto di filiera corta basato sull’economia partecipativa; Magnalonga, l'appuntamento 'a due ruote' organizzato dal circolo Legambiente Mondi Possibili e dall'Associazione di Promozione Sociale Tavola Rotonda. Il tour è organizzato dal Movimento per la Decrescita Felice e Altri Mondi Bike Tour.