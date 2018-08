Urbanpromo Green, la città sostenibile

Una due giorni incentrata sulle innovazioni che le politiche di sostenibilità generano nella pianificazione urbanistica e territoriale, nella progettazione urbana e architettonica, nelle tecniche costruttive e nella erogazione dei servizi urbani. Per il secondo anno consecutivo si tiene, il 20 e 21 settembre a Palazzo Badoer, sede della Scuola di Dottorato dell'Università Iuav di Venezia, Urbanpromo Green.

E' il primo dei tre appuntamenti di Urbanpromo, organizzato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit, a cui faranno seguito l'11 e il 12 ottobre alla Galleria d'Arte Moderna di Torino l'ottava edizione di Urbanpromo social housing e dal 20 al 23 novembre alla Triennale di Milano la quindicesima edizione dell'evento finale, Urbanpromo Progetti per il Paese.

Nel programma di Urbanpromo Green, 19 convegni e seminari di approfondimento con ricercatori e docenti universitari, amministratori, responsabili e rappresentanti di aziende e di associazioni, professionisti.

Temi cardine della manifestazione: "Città sicure e sostenibili" (ovvero la messa in sicurezza e l'efficienza energetica delle città e degli edifici), "Verde infrastruttura delle città", "La città e l'acqua", "Smart communities per smart cities" (il ruolo delle innovazioni e della tecnologia nelle città) e "Sustainable mobility" (Urbanpromo Green partecipa alla settimana della mobilità promossa dalla Commissione europea e curata in Italia dal ministero dell'Ambiente".

Il 20 settembre si svolgeranno i convegni su: standard urbanistici (in un'ottica operativa con proposte di aggiornamento e revisione, in una direzione di attenzione alle criticità ambientali, del decreto interministeriale del 1968), resilienza e pianificazione urbanistica, rassegna di esperienze nell'ambito delle ciclovie nazionali con l'ambizione di costruire indirizzi di lavoro, contratti di Fiume e paesaggio del Po.

Ci saranno poi un approfondimento sul progetto Prepair che nell'area medio padana si sta sviluppando per il miglioramento della qualità dell'aria; città e sistema alimentare; analisi del rendimento del sistema di ecobonus e conto termico con indicazione di possibili miglioramenti nella normativa (in collaborazione con Enea) con un focus sulle innovazioni nei materiali utilizzati nella progettazione; riuso di spazi di uso pubblico e beni comuni; proposte per la misurazione della qualità urbana delle aree verdi e degli spazi collettivi.

Nella seconda giornata, il 21 settembre, i convegni saranno su: ruolo e presentazione di start up che operano innovando negli ambiti della sostenibilità, del sociale e dell'erogazione dei servizi urbani, gestione dei rifiuti (con particolare attenzione alla raccolta differenziata nei centri storici e al recupero di materia e di energia dal trattamento degli stessi), confronto e analisi delle normative che a più livelli riguardano il contenimento del consumo di suolo.

E ancora: focus su mobilità e turismo lenti e valorizzazione del territorio lungo il fiume Po, costruzioni e ristrutturazioni in legno con esame delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, approfondimenti sul concetto di città - paesaggio e della serie di cambiamenti e innovazioni, tra cui quelli immateriali e di matrice tecnologica, che stanno cambiando l'urbanistica.

In programma infine il convegno UPhD Green, dedicato alla ricerche condotte nell'ambito di dottorati in linea con l'approccio di Urbanpromo Green e un focus sul nuovo Piano Regionale dei Trasporti in Veneto.

Urbanpromo Green è promosso dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e dall'Università Iuav di Venezia in collaborazione con l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Venezia e la Fondazione Ingegneri Veneziani.

La partecipazione all'evento è gratuita, sarà possibile da settembre registrarsi online sul sito www.urbanpromo.it ed è previsto il riconoscimento di crediti. Sempre sul sito www.urbanpromo.it sono disponibili il programma dettagliato e tutte le informazioni organizzative.