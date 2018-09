Scrapbooking&Co, la festa della creatività DIY è a Roma

BulletJournal, diario giornaliero, creativo, colorato, personalizzato

Scrapbooking, doodling e lettering creativo, calligrafia, origami, paper crafting e bullet journal: filo conduttore la manualità creativa con la carta. Abilmente, la Festa della Creatività organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg) dal 27 al 30 settembre 2018 in Fiera di Roma, offrirà l'opportunità di cimentarsi con le proprie passioni, anche grazie alla collaborazione con Flying Tiger Copenaghen.

Lo scrapbooking, ad esempio, o più comunemente scrap, è un hobby che nasce dall'amore per il mondo della carta, un modo per fermare i ricordi con parole, immagini e piccoli frammenti di vita fatto spesso di materiali di recupero: carta e cartone riciclati, carta velina o carta delle confezioni regalo, sughero e polistirolo, scampoli di stoffa e vecchi bottoni. Ad Abilmente Roma lo scrapbooking si imparerà grazie ad Asi, Associazione Scrappers Italia.

La manualità creativa con la carta non si esaurisce con lo scrapbooking. A sorpresa, ad esempio, il digitale ha rilanciato diverse tecniche che ben si prestano a essere fotografate e condivise online. La calligrafia è una di queste, e ad Abilmente Roma sarà presente con Calligraphy Gang, una community di appassionati di calligrafia che si pone lo scopo di divulgarla quanto più possibile mettendo in relazione amatori, professionisti, aziende ed associazioni su tutto il territorio nazionale.

C'è poi il doodling, l’arte di scarabocchiare. "Il doodling è una tecnica alla portata di tutti, che va al di là del mestiere e delle competenze di ognuno. Può aiutare a ritrovare il piacere di disegnare come quando si era bambini, focalizzandosi non sull’obiettivo di ciò che si sta andando a fare ma direttamente sul processo creativo, riempiendo il foglio in maniera molto libera e casuale utilizzando pennelli, penne, matite e pennarelli colorati", dichiara Silvia Raga di Giochi di Carta, che ad Abilmente Roma sarà presente con workshop dedicati.

E poi ci sono gli origami creativi e il paper crafting, forme di lavorazione che prevedono la realizzazione di oggetti e figure tridimensionali piegando la carta. Il paper crafting si differenza dalla secolare arte giapponese degli origami perché prevede l’utilizzo di strumenti quali forbici e colla. Ad Abilmente Roma se ne occuperanno Sara Sebastiani di Bluebells Design e Manuela Diani di Pink Frilly, con i loro workshop.

Altra tecnica quella del bullet journal, diario giornaliero creativo e colorato, personalizzato attraverso l’uso di matite e penne colorate, stickers e simboli grafici e più in generale di tutto ciò che la creatività suggerisce. A differenza di una normale agenda o smartphone su cui annotare gli impegni, il bullet journal stimola a ragionare e 'pesare' le priorità e a trovarne sempre di nuove. Secondo Anita Checcacci di @apuntoc, "tenere un bullet journal è una cosa molto personale attraverso cui fermarsi a riflettere e dare le giuste priorità alle cose che facciamo: è un esercizio mentale che aiuta a mettere ordine in noi stessi oltre che a organizzare meglio il nostro tempo".