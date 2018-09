Il 2 ottobre la conferenza annuale Fire sugli Epc

(Fotolia)

Il 2 ottobre si terrà a Bologna la conferenza 'Contratti Epc per la riqualificazione energetica di edifici e processi industriali'. L’appuntamento annuale della Fire mette al centro gli elementi essenziali per lo sviluppo dei contratti Epc e raccoglie una serie di buone pratiche nei vari settori. Lo scopo è fornire strumenti ai partecipanti per lo sviluppo del mercato dell’efficienza energetica e della sostenibilità.

Durante la giornata saranno anche illustrate le nuove linee guida Eurostat sugli Epc e gli obiettivi e le attività del progetto europeo EsiI Europe, che si propone di stimolare la realizzazione di interventi di efficienza energetica nelle Pmi di alcuni settori industriali e del terziario, attraverso contratti prestazionali, standardizzati e semplificati, uniti ad un’assicurazione dei risparmi.