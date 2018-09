Torna la Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile

(Fotolia)

Dal 13 al 22 novembre tra Milano e Roma si svolgerà la settima edizione della Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile, o Settimana SRI (da Sustainable and Responsible Investment): l’iniziativa, promossa e coordinata dal Forum per la Finanza Sostenibile, prevede un programma di 13 convegni che analizzeranno alcuni tra gli aspetti più attuali e rilevanti della finanza sostenibile, anche attraverso la presentazione di studi e ricerche.

La Settimana si aprirà e si concluderà a Roma con due convegni: il primo sulle investitrici SRI, il secondo sulla propensione all’investimento sostenibile dei piani previdenziali in Italia. Cornice milanese per tutti gli altri appuntamenti, che apriranno numerosi spazi di riflessione e dibattito, in particolare sul ruolo della finanza SRI nelle aree emergenti e nel settore del recupero degli imballaggi, entrambi filoni di ricerca del Forum per il 2018.

Si inizia dunque a Roma, il 13 novembre, con la presentazione in Senato dell'indagine “Donne e finanza sostenibile: lo scenario italiano”, condotta dal Forum e Doxa.

La Settimana prosegue con gli appuntamenti milanesi. Il 14 novembre a Palazzo Isimbardi, “Finanza sostenibile ed economia circolare”, presentazione del manuale realizzato da Forum e Conai su finanza sostenibile e settore del riciclo, un progetto di ricerca congiunto volto a individuare linee guida per investitori SRI e imprese della filiera e promuovere la collaborazione in funzione della transizione verso un modello circolare dell’economia.

Il 16 novembre, presso Cascina Cuccagna, il convegno “AlpSib Talk” organizzato dal Forum e dal Comune di Pordenone per approfondire le potenzialità della finanza a impatto a supporto degli anziani e dei Neet (da Not engaged in Education, Employment or Training, ovvero persone non impegnate nello studio, nel lavoro o nella formazione).

Il 20 novembre, presso Milano Luiss Hub for makers and students, si parla di “Investimento sostenibile nelle aree emergenti”, ovvero del ruolo della finanza SRI nella promozione dello sviluppo sostenibile in contesti di svantaggio socio-economico a livello internazionale (Paesi emergenti), nazionale (Sud e Isole) e locale (periferie urbane).

Il 22 novembre si torna a Roma, nella sede dell’Inps, con il convegno “Operatori previdenziali e investimento sostenibile” in cui saranno presentati i risultati della quarta edizione dell’indagine sulle politiche d’investimento sostenibile dei principali piani previdenziali italiani.

Non poteva poi mancare una sessione dedicata all’Unione Europea, il 21 novembre presso la Fondazione Eni Enrico Mattei il Forum presenterà i primi dati sul mercato italiano della finanza sostenibile raccolti nell’ambito dell’European SRI Study 2018, la ricerca biennale sull’investimento sostenibile in Europa coordinata da Eurosif – l’associazione che promuove la finanza sostenibile in Europa, di cui il Forum è parte.

Infine, il 17 novembre il Forum e Associazione Hendel proporranno una rassegna di appuntamenti culturali incentrati sui temi della sostenibilità e della finanza, a Palazzo Mezzanotte: cinema, concerti e laboratori per bambini finalizzati ad avvicinare il grande pubblico a concetti e principi della finanza filtrati attraverso la lente della sostenibilità.