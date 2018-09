Riciclo alluminio, al via gli Aludays

In Italia la raccolta differenziata dell’alluminio cresce, tanto che nell’ultimo anno sono stati recuperati ben 7 imballaggi su 10. Si tratta di lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo, anche quello per animali, bombolette spray, il foglio sottile, tubetti, tappi e chiusure varie. Tutti imballaggi e contenitori riciclabili all’infinito e al 100%, il cui riciclo ha reso il nostro Paese un esempio virtuoso nel mondo: l’Italia è al primo posto in Europa per quantità prodotte di alluminio riciclato.

Per celebrare questi risultati, ma anche soprattutto per consolidarli e migliorarli, nascono gli Aludays, giornate dedicate alla raccolta differenziata dell’alluminio che da domani, 26 settembre, partiranno coinvolgendo 5 capoluoghi di Provincia del Sud Italia, selezionati grazie alla volontà della pubblica amministrazione di rendere queste città modello di sostenibilità ambientale.

I cittadini di Cosenza, Salerno, Lecce, Sassari e Cagliari saranno convolti, per quasi due mesi, da una serie di iniziative che il Consorzio Cial ha messo in campo con l’obiettivo concreto di fare ancora meglio e di più. Innanzitutto con un concorso web attivo dal 26 settembre al 20 novembre (www.nonsololattine.it) che consentirà ai residenti delle 5 città di collegarsi ogni giorno e vincere la Ricicletta city bike ottenuta dall’equivalente di 800 lattine per bevande in alluminio riciclate.

Come si gioca? Basterà rispondere ad un paio di domande sulla raccolta differenziata oppure risolvere alcuni giochi sul riciclo dell’alluminio. In ogni città saranno messe in palio 20 Riciclette, quindi 100 in tutto.

E poi con il Tour Aludays che stazionerà in ogni città per 5 giorni: il mercoledì e il giovedì, gli inviati di Cial 'invaderanno' le strade della città con le Riciclette, per incontrare i cittadini e fornire loro informazioni sulla raccolta differenziata dell’alluminio nelle loro città; dal venerdì alla domenica, invece, nelle piazze e nelle vie principali sarà allestito uno stand di Cial grande circa 40 metri quadri dove, attraverso alcuni giochi e momenti di coinvolgimento, i visitatori potranno mettere alla prova le loro abilità di 'buoni ricicloni' e vincere, giocando, dei gadget realizzati proprio in alluminio riciclato.

Questo il calendario del tour: 26-30 settembre Cosenza, via Tagliamento (area pedonale); 3-7 ottobre Salerno, Lungomare Trieste (altezza Bar Nettuno); 10-14 ottobre Lecce, piazza Italia; 17-21 ottobre Sassari, piazza d’Italia; 24-28 ottobre Cagliari, piazza Garibaldi.