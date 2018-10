Terra Mala, la terra dei fuochi in 25 scatti

Una mostra per raccontare il dramma della terra dei fuochi attraverso 25 scatti, quelli del fotoreporter Stefano Schirato, noto per il reportage dalla “zona rossa” di Chernobyl e per le collaborazioni con testate internazionali come New York Times, Cnn, Vanity Fair, Al Jazeera, Le Figaro e National Geographic.

Venticinque scatti che mettono a nudo il degrado del territorio e le pressioni camorristiche, mostrando le condizioni in cui bambini, donne e uomini sono costretti a vivere ogni giorno in quella zona d’Italia, un’area di 55 municipi compresa tra le province di Napoli e di Caserta.

La mostra "Terra Mala" è stata organizzata dall'azienda farmaceutica italiana Guna in occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza indetta dall’Onu, in memoria del Mahatma Gandhi, di cui si festeggia l'anniversario della nascita. La mostra, allestita presso la sede di Guna di via Palmanova 69 a Milano, è aperta gratuitamente su appuntamento da oggi al 23 dicembre.