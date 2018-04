Milano, piantati 70 alberi anti-smog

Carpini, aceri campestri, ligustri, biancospini, cornioli, querce e frassini. Settanta alberi sono stai messi a dimora questa mattina in un’area verde di circa 2000 m2 a Cisliano, uno dei sessantuno Comuni che costituiscono il Parco Agricolo Sud Milano. E' il risultato della campagna social 'Per fare un albero ci vuole un hashtag', lanciata il 21 novembre da Conlegno (Consorzio Servizi Legno Sughero) in collaborazione con Legambiente.

L'impegno, preso dal Consorzio in occasione della Festa dell’Albero, prevedeva la piantumazione di un albero ogni 50 post pubblicati con l’hashtag 'unalberoè' e l'invito al popolo dei social a condividere su Facebook, Twitter e Instagram il loro amore per la natura.

Grazie alla partecipazione attiva degli utenti, #unalberoè è stato utilizzato per ben 1.963 volte in 24 ore, entrando tra le tendenze del giorno e raggiungendo la soglia di 40 nuovi alberi, ai quali il Consorzio ne ha voluti aggiungere altri 30.

"Siamo molto contenti del risultato ottenuto grazie alla partecipazione attiva degli utenti - spiega Fausto Iaccheri, presidente del Consorzio - Attraverso la realizzazione della campagna social abbiamo voluto stimolare il senso di appartenenza dei cittadini a un’ampia comunità che condivide il rispetto per l’ambiente e i luoghi in cui abita. La messa a dimora di 70 alberi, in collaborazione con Legambiente, rappresenta un'ottima occasione per promuovere l'importanza che ricopre il verde, soprattutto in aree estremamente urbanizzate come la provincia di Milano".

"Partecipare alla creazione di nuovi boschi - dichiara Marzio Marzorati, vicepresidente di Legambiente Lombardia - significa aumentare il polmone verde che ci permette di respirare. In particolare piantare alberi attorno alla città significa ridurre i problemi ambientali, migliorare il paesaggio e sostenere la rete ecologica e la biodiversità.

"Grazie alla collaborazione con Conlegno, Legambiente attiva la partecipazione di cittadini e amministrazioni pubbliche locali che permetteranno agli alberi di sopravvivere e - aggiunge Marzorati - di essere accuditi per le prossime stagioni consentendo la nascita di un bosco esteso e bello. L’iniziativa è sostenuta, infatti, dal nostro Circolo Legambiente che svolge attività a Cisliano".