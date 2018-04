Milano, a scuola la tavola è green

Nelle scuole milanesi, dal 2012 le stoviglie sono in materiale ecosostenibile grazie a Milano Ristorazione, la società creata dal Comune di Milano nel 2001 per garantire il servizio di ristorazione a favore di nidi d’infanzia, scuole pubbliche dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, case di riposo, anziani con servizio a domicilio e centri di prima accoglienza. Ad oggi, la scelta di utilizzare stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile al 100% ha permesso all’azienda di risparmiare 720mila chili di plastica.

Da 6 anni la società porta avanti iniziative per eliminare completamente l’utilizzo della plastica. Da settembre 2012 i contenitori in acciaio per il trasporto dei pasti hanno sostituito quelli in polipropilene. Da febbraio 2014 a gennaio 2015 nelle scuole primarie è stata messa a punto la sostituzione delle stoviglie in plastica con corrispondenti in materiale biodegradabile e compostabile. Il progetto è stato esteso anche alle scuole secondarie di primo grado da settembre 2015.

Le stoviglie utilizzate fino all’ultimo trimestre del 2015 erano in polpa di cellulosa, successivamente sono state introdotte stoviglie in Mater-bi, bioplastiche completamente biodegradabili e compostabili. Durante lo scorso anno scolastico, 2016-2017, l’iter si è concluso: oggi in tutte le utenze scolastiche le stoviglie sono in materiale ecosostenibile.

"L’eliminazione della plastica, se contestualizzata e spiegata a bambini e studenti, è un importante segnale di sensibilizzazione ambientale per i ragazzi. Solo comportamenti responsabili possono formare alunni consapevoli e rispettosi nei confronti dell’ambiente", afferma Fabrizio De Fabritiis, amministratore unico di Milano Ristorazione, in occasione del seminario 'Bio-packaging in carta e bioplastica: strategie per favorirne il mercato', oggi a Milano.

Questa scelta virtuosa ha determinato una definitiva e drastica diminuzione del consumo di plastica nelle mense scolastiche milanesi, ma non è stato semplice. Il numero di fornitori in grado di soddisfare le caratteristiche tecniche del servizio di Milano Ristorazione è infatti limitato, come i tempi di approvvigionamento della materia prima per soddisfare i numeri richiesti dalla società e dei tempi di reintegro degli stock.

Milano Ristorazione ha esteso l’utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile anche al servizio di Catering. Il prossimo obiettivo è eliminare tutta la quantità residua di plastica attualmente utilizzata e poter trovare una soluzione per poter adoperare materiale biodegradabile e compostabile anche per il comparto diete, scelta ad oggi non ancora possibile a causa della necessità di termo sigillare i piatti destinati agli utenti che richiedono diete speciali.