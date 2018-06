AllungaLaVita, decalogo sulle plastiche monouso

BEST PRACTICES

(Adnkronos)

Dal riutilizzo alla differenziata fino ai sacchetti compostabili. Dal Tavolo Permanente per il Riciclo di Qualità, composto da Federazione Gomma Plastica, Ippr - Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo, Corepla, Enea, Ispra e Legambiente, arriva un decalogo di 'ecologia quotidiana' con consigli pratici per allungare la vita della plastica e contrastare l'abbandono di rifiuti.

Proprio alla lotta all'inquinamento da plastiche è dedicata l'edizione 2018 della Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 5 giugno.

1 - Usa la plastica monouso solo quando è necessario.

2 - Quando puoi, riutilizza piatti, bicchieri e bottiglie prima di riciclarli.

3 - Riusa le vaschette per conservare alimenti e piccoli oggetti.

4 - Conserva i vassoi e riutilizzali per servire altre vivande.

5 - Utilizza i sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta dell'umido.

6 - Nella differenziata, la plastica va con la plastica, i sacchetti compostabili con l'umido.

7 - Svuota, risciacqua e riduci il volume degli imballaggi; schiaccia se possibile le bottiglie per il lungo.

8 - Tieni un contenitore in cucina dedicato agli imballaggi in plastica da riciclare.

9 - Segui le istruzioni del tuo Comune per la differenziata; se hai dubbi sul materiale leggi l'etichetta.

10 - Non abbandonare la plastica: contribuirai a ridurre il marine litter.