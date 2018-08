E' Vienna la città più vivibile al mondo

(Fotolia)

Dopo sette anni consecutivi, non è più Melbourne la 'città più vivibile al mondo', primato che ora spetta a Vienna. A decretarlo è il report realizzato da The Economist's Intelligence Unit che, per stilare la classifica, analizza 140 città di tutto il mondo in base a criteri quali stabilità, assistenza sanitaria, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture.

Nella top five, subito dopo Vienna e Melbourne (che si passano appena 0,7 punti percentuali, con la capitale austriaca che batte la città australiana sul fronte della stabilità) ci sono nell'ordine la giapponese Osaka (che spicca per aver migliorato le proprie performance in materia di trasporti pubblici, insieme al consistente calo dei tassi di criminalità), la canadese Calgary, Sidney in Australia. E poi Tokyo, Vancouver e Toronto, Copenhagen e Adelaide.

Quattro città (Amburgo, Helsinki, Perth e Auckland) escono dalla top ten, non a causa di un peggioramento dei parametri di vivibilità, ma a causa del miglioramento delle altre città concorrenti. Male, invece, le città che si piazzano sul fondo della classifica, quelle insomma considerate come le meno vivibili al mondo: Damasco, Dhaka, Lagos, Karachi e Port Moresby. Colpa dei conflitti che restano i maggiori responsabili di molti dei punteggi più bassi attribuiti.