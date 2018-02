Sostenibilità, nasce la prima mappa in Italia

Sono sempre di più le imprese che fanno della sostenibilità un elemento strategico e di crescita: il 40% nel nostro Paese, secondo recenti studi. Quali sono queste imprese in Italia, dove operano e, soprattutto, quali sono gli strumenti che possono dimostrare oggettivamente la loro responsabilità sociale sono le questioni a cui cerca di rispondere la Mappa della sostenibilità, un progetto che nasce oggi grazie a 200 giovani universitari e neolaureati del network CSRnatives, con il coordinamento di Koinètica.

“La Mappa della sostenibilità vuole essere la prima fotografia delle imprese responsabili nel nostro Paese – spiega Rossella Sobrero, presidente di Koinètica – Il progetto non intende fornire una classifica né valutare l’operato delle organizzazioni ma realizzare una mappatura sulla base di elementi oggettivamente rilevabili. Nella Mappa i CSRnatives inseriranno le imprese capaci di coniugare il business con l’attenzione all’ambiente e al sociale, creare valore condiviso, coinvolgere gli stakeholder, collaborare al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu".

Etica del business e governance, impegno sociale e ambientale: sono questi i tre ambiti all’interno dei quali sono stati identificati i 20 strumenti (che vanno dalla presenza della funzione CSR/sostenibilità al codice etico, dal report ambientale alla presenza di determinate certificazioni, dal bilancio sociale al welfare aziendale) che saranno utilizzati per scegliere le imprese da inserire nella Mappa della Sostenibilità.

Il progetto è realizzato dai CSRnatives, un network di 200 di studenti universitari e neolaureati coordinato da Koinètica che da oltre 15 anni si dedica in modo esclusivo alla realizzazione di progetti di Csr (Corporate social responsibility, la responsabilità sociale d'impresa). Per essere inserite nella Mappa, le imprese dovranno disporre di almeno 6 strumenti, 2 per ciascuna delle aree indicate.

A partire da oggi i CSRnatives prenderanno in esame le imprese regione per regione con un’analisi degli strumenti e, quando possibile, interviste a referenti aziendali. Le imprese potranno anche autocandidarsi e chiedere l’inserimento nella mappa: la piattaforma, in fase di realizzazione, sarà collegata al sito, online da oggi, www.mappadellasostenibilita.it.

A fine settembre 2018 si concluderà la fase di analisi e sarà realizzata la prima Mappa della sostenibilità: una rappresentazione visiva della presenza di imprese sostenibili nelle diverse regioni italiane, che consentirà di riconoscere a colpo d’occhio le aree in cui sono più concentrate e le zone dove è necessario intervenire maggiormente per sviluppare la cultura della sostenibilità.

La Mappa della sostenibilità verrà presentata dai CSRnatives il 2 ottobre 2018 a Milano, nella prima giornata de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale che si terrà all’Università Bocconi.