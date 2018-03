Bitcoin e IoT senza segreti

Bitcoin, welfare, Iot e nudge non hanno più segreti. E' online Semplice Come, la nuova piattaforma di comunicazione promossa da Generali Italia che attraverso sito e canali social spiega questi e altri argomenti legati a tecnologia, innovazione e tendenze con un linguaggio chiaro e diretto. Il progetto è stato realizzato in partnership con la società di comunicazione digitale Doing.

Il primo testimonial del progetto è Salvatore Aranzulla, divulgatore informatico, inserito recentemente da Forbes tra i giovani talenti under 30 italiani. Aranzulla, dopo aver chiesto alla rete i temi di interesse, ora spiegherà sui canali social di Semplice Come Big Data, Iot e Cyber security, utilizzando come metafore semplici attività quotidiane: cucinare, fare giardinaggio e bricolage.

“Semplificare è una nostra priorità, a partire dal linguaggio - dichiara Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Country Italia - Siamo convinti che la relazione di fiducia con i nostri clienti passi prima di tutto dalle parole. E con Semplice Come, grazie anche a questo contributo di Salvatore Aranzulla, affrontiamo argomenti complessi che impattano quotidianamente sulla vita di ciascuno di noi in modo chiaro e fruibile per tutti. Innovare è anche semplificare”.

Semplice Come utilizza anche nuovi format come il 'vodcast', che unisce video e podcast per spiegare, in poco più di un minuto, un tema complesso grazie a una voce fuori campo. I primi vodcast sono già disponibili su tutti i profili social di Semplice Come e in una playlist dedicata sul canale Youtube.

Semplice Come fa parte del programma “Semplifichiamo le parole”, avviato nel 2017, che ha l’obiettivo di rendere il linguaggio delle comunicazioni di Generali chiaro, immediato ed accessibile e che si rivolge alle oltre 8000 persone di Generali Italia attraverso percorsi di formazione e una campagna di comunicazione interna per trasformare il linguaggio aziendale.