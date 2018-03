Al via il Sodalitas Social Award

Prende il via la 16esima edizione del Sodalitas Social Award, il riconoscimento promosso da Fondazione Sodalitas dedicato alle imprese che desiderano comunicare e valorizzare le loro best practices di sostenibilità. Dal 2003 hanno partecipato oltre 2mila aziende che attraverso i loro progetti hanno contribuito a dimostrare come si può fare concretamente sostenibilità d’impresa.

La partecipazione è aperta alle imprese che operano in Italia e/o all’estero, sia private che pubbliche, di ogni dimensione e settore di attività; ai distretti industriali, alle fondazioni d’impresa, alle associazioni e consorzi di imprese. Le candidature possono essere inviate fino alle ore 13.00 del 25 maggio 2018 attraverso la piattaforma IdeaTRE60.

Tutti i progetti partecipanti verranno poi pubblicati nel Libro d'oro della Sostenibilità d'impresa e su Sodalitas Social Solution, il database online sulla Sostenibilità d’Impresa più completo a livello europeo.

Il Sodalitas Social Award verrà assegnato attraverso cinque categorie alle iniziative più efficaci nel contribuire alle sfide al centro dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite: giovani, scuola e futuro; occupabilità, pari opportunità e diritti umani; clima, energia e acqua; economia circolare, sharing economy e stili di vita sostenibili; contrasto alle disuguaglianze, inclusione sociale e nuove soluzioni di welfare.

Inoltre, sono previsti cinque premi speciali: all’iniziativa Best in class, alla migliore iniziativa per Industria 4.0 e sviluppo sostenibile, al migliore progetto realizzato da una Pmi, all’iniziativa più efficace contro la violenza sulle donne e alla migliore partnership nella cooperazione internazionale.

I vincitori saranno designati da una giuria indipendente presieduta dal Rettore dell’Università Cattolica di Milano e composta da rappresentanti del mondo della ricerca, dell’accademia, del terzo settore, di istituzioni e associazioni. Il Sodalitas Social Award è organizzato da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, GfK e Omnicom Public Relations Group, e con il patrocinio di Assolombarda e della Commissione Europea.