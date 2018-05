TuteliAMO l’acqua, Legambiente e Davines insieme

Insieme per accendere i riflettori sullo stato di salute della risorsa idrica. Legambiente e Davines (azienda fondata a Parma di prodotti professionali per l'acconciatore, distribuito in oltre 70 paesi nel mondo), lanciano "TuteliAMO l’acqua", l'iniziativa di sensibilizzazione sul tema che passa attraverso il coinvolgimento di saloni e consumatori chiamati a compiere un gesto 'eticamente attivo'. Per partecipare a "TuteliAMO l’acqua", basta scattare una fotografia che serva a segnalare eventuali criticità che riguardano la risorsa.

Al termine dell’iniziativa, Davines valuterà in quale luogo l’acqua è maggiormente bisognosa di tutela e, in collaborazione con Legambiente, sosterrà economicamente il relativo intervento di ripristino, così da ricondurlo alla bellezza originale. Dal 5 al 9 giugno, portando lo scatto in uno dei saloni Davines Sustainable Beauty Partner, si riceverà un buono sconto.

TuteliAMO l’acqua è un tassello dell’obiettivo che Davines, azienda che fa parte delle B Corporation italiane (imprese che agiscono secondo un modello di business responsabile, in grado di impattare positivamente sulla realtà circostante), persegue: il raggiungimento dell'equilibrio tra bellezza e sostenibilità.