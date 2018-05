Con Valore Cultura al via Design.Ve

(Fotogramma)

Con Valore Cultura, il progetto di Generali Italia che dal 2016 sostiene le migliori iniziative artistiche e culturali per renderle accessibili a un pubblico sempre più vasto, prende il via Design.Ve, il festival biennale del design a Venezia che fino al 17 giugno vede il coinvolgimento di oltre 70 designer. Design.Ve è pensata come una passeggiata attraverso la città, in cui ogni tappa è l’occasione per scoprire progetti di design ambientati in luoghi unici, spesso non accessibili al pubblico e fuori dalle rotte turistiche più tradizionali.

Previsti una mostra collettiva principale e altri 17 progetti espositivi (tutti a ingresso libero) distribuiti nelle varie zone della città. Una mappa unirà tutti questi punti per suggerire le Design Walks, che si snoderanno tra i diversi sestieri: San Marco, Castello, Giardini e Arsenale, Dorsoduro e Cannaregio.

La seconda edizione avrà Generali Italia come main partner e grazie a Valore Cultura si apre, per la prima volta al mondo del design, una delle sedi storiche di Generali in città, Palazzo Morosini Gatterburg, che ospita la mostra collettiva principale. Generali Italia estende così "la sua azione di supporto e sviluppo alla creatività contemporanea, facendo del design un altro degli strumenti per la diffusione di idee e valori innovativi”, dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia.