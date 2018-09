Community Day, torna la giornata di volontariato Whirlpool

(Fotolia)

Un giorno di lavoro donato a chi ne ha più bisogno, dipingere i muri delle scuole, sistemare le sedi di associazioni no-profit, aiutare nell’organizzazione di un evento benefico o supportare i bambini nelle loro attività quotidiane e scolastiche. E' questo ciò che faranno gli oltre 500 dipendenti di Whirlpool Emea coinvolti nel Community Day, la giornata di volontariato a sostegno delle organizzazioni no profit presenti dei territori in cui l’azienda opera.

Dopo la prima edizione del 2017 a Milano, la seconda edizione del Community Day avrà luogo in Italia e in 10 Paesi della regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) dove i dipendenti svolgeranno volontariato a favore di 26 organizzazioni no-profit selezionate dalla Spagna al Regno Unito, dalla Francia agli Emirati Arabi, dalla Polonia al Portogallo.

Diffondere una maggiore consapevolezza al consumo responsabile in campo alimentare, evitando gli sprechi; aiutare le famiglie in difficoltà a trovare soluzioni abitative sicure e sostenibili e promuovere l’integrazione sociale e l'occupazione giovanile: questi gli obiettivi delle associazioni coinvolte, secondo la strategia di responsabilità sociale perseguita da Whirlpool.

In Italia le attività, che si svolgeranno a Fabriano (17 settembre), Milano (18 settembre) e Varese (il 19), saranno a favore di 12 diverse associazioni no-profit: l’Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Non Solo Pane Onlus, la Cooperativa Sociale Centro Gulliver, la Fondazione Renato Piatti Onlus, l’Associazione Lega del Filo d’oro Onlus, la Comunità La Buona Novella, la Casa Madonna della Rosa Onlus, l’Associazione La Strada, La Rotonda di Baranzate, Banco Alimentare Lombardia, la Fondazione Mission Bambini, la Fondazione AVSI, ATLHA e la Cooperative Bee.4 altre menti che opera presso la Casa di Reclusione di Bollate.

Tante le associazioni che verranno supportate in questa giornata, che si svolgerà nella seconda metà di settembre anche in Emea: Manzil UAE e Amal Marocaine des Handicapes (AAH) negli Emirati Arabi e in Marocco; Sue Ryder e Foodcycle nel Regno Unito, Fundacion Randstad in Spagna; Dom Dziecka Nr 9 - Dom Miedzypokoleniowy e Happy Kids in Polonia; Habitat & Humanisme in Francia; Serve the City in Portogallo e Uit het Niets & Humain in Belgio.