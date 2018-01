Bioshopper frutta e verdura, "spesa fino a 4,5 euro all'anno a persona"

(Fotogramma)

"Le prime rilevazioni del nostro Osservatorio presso la grande distribuzione ci indicano posizionamenti di prezzo compresi tra gli 0,01 e gli 0,03 euro a sacchetto che, in base agli attuali consumi e ai ben noti sprechi delle suddette buste, stimati in circa 9 miliardi di pezzi/anno, ossia 150 pro capite, potrebbero comportare una spesa compresa tra 1,5 euro/anno e 4,5 euro/anno a persona". Così Marco Versari, presidente di Assobioplastiche, in riferimento alle dichiarazioni del Codacons relative al provvedimento sui sacchetti per il primo imballo alimentare.

"In ogni caso, Assobioplastiche ribadisce il suo massimo impegno a monitorare il mercato affinché non si verifichino speculazioni sui prezzi o altre anomalie", conclude.