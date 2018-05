Amburgo, scatta il divieto per veicoli diesel

IN PUBBLICO

A partire dal 31 maggio Amburgo diventerà dunque la prima città tedesca a vietare, in alcune zone, il transito dei veicoli a diesel. Interessati dal provvedimento tutti i veicoli che non soddisfano gli standard Euro-6 sulle emissioni. Secondo l'Autorità federale dei trasporti, meno di un terzo dei veicoli diesel immatricolati in città dall'inizio dell'anno rispetta tale standard. A comunicare il divieto è l'Agenzia ambientale della città tedesca.

E’ la prima mossa della Germania per migliorare la qualità dell’aria. Nel Paese, l'inquinamento provocato dai veicoli diesel è stato oggetto di un acceso dibattito, soprattutto da quando la Volkswagen ha ammesso di aver installato sui suoi veicoli diesel, nel 2015, software in grado di minimizzare i risultati dei test sulle emissioni.

Dopo una lunga battaglia legale, lo scorso febbraio una sentenza della Corte suprema ha sancito la libertà delle città tedesche di impedire ai veicoli diesel di circolare, decisione che potrebbe avere effetti di ampia portata sull'industria automobilistica nazionale, che continua a produrre gran parte dei veicoli con motori diesel. La sentenza, che riguardava in particolare le città di Dusseldorf e Stoccarda, ha avuto, come atteso, un effetto più ampio aprendo la strada ad altre città per imporre limitazioni all'uso del diesel.