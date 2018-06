Ministero dell'Ambiente 'plastic free' a ottobre

Il ministero dell'Ambiente dà il buon esempio: sarà 'plastic free' entro il 4 ottobre 2018. A dare l'annuncio oggi è il ministro Sergio Costa (guarda il video), incontrando la stampa presso il suo dicastero. Un annuncio che è anche un appello, rivolto a tutti ma in particolare al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e al ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio perché tutte le istituzioni seguano l'esempio replicando l'impegno.

La scelta di fare del ministero dell'Ambiente un dicastero 'plastic free' è solo la prima azione della campagna #iosonoambiente lanciata oggi dal ministro Costa "con uno sguardo su tutta l'Unione Europea e su tutto il mondo". La data, il 4 ottobre, è stata scelta perché "è San Francesco, il messaggero della tutela del Creato, è un giorno importante per tutti noi italiani", sottolinea Costa nel video realizzato per il lancio della campagna in cui invita tutti a dare il proprio contributo raccontando, attraverso l'hashtag, il proprio impegno, grande o piccolo che sia, per liberarsi dalla plastica.

Ma, sottolinea Costa, sono le istituzioni a dover dare il buon esempio. E quindi si rivolge direttamente a Fico e Di Maio affinché liberino dalla plastica la Camera e tutti i ministeri e si facciano portavoce 'sfidando' tutti gli altri ministeri e istituzioni, ad ogni livello, a fare lo stesso. "Iniziamo questo percorso, dai, insieme ce la facciamo", conclude il ministro dell'Ambiente.