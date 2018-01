Diventare volontario della Lega del filo d'Oro, al via corsi di formazione 2018

(Fotolia)

Si terranno nei mesi di febbraio e marzo i corsi di formazione che la Lega del Filo d’Oro organizza ogni anno per tutti coloro che vogliono diventare volontari e vivere una esperienza a contatto con bambini, ragazzi e adulti sordociechi. Si tratta di corsi gratuiti, tenuti da professionisti dell’associazione e articolati in una serie di lezioni teoriche e attività pratiche con gli utenti della Lega, affiancando volontari esperti e operatori.

Il volontariato rappresenta un valore fondante della Lega del Filo d’Oro: gestito dal settore Attività Associative e Volontariato viene coordinato, nelle diverse sedi dell’ente, attraverso la presenza di responsabili ai quali fanno riferimento i singoli gruppi. Si tratta di un patrimonio di competenze eterogeneo e complementare, messo gratuitamente al servizio dell’associazione.

Particolarmente preziosa è, ad esempio, la presenza dei volontari durante le varie attività ricreative o ai soggiorni estivi, un’attività storica della Lega, che negli anni si è evoluta rimanendo sempre centrale e a cui hanno partecipato, in oltre 50 anni di attività, quasi 3mila i volontari, consentendo a tante persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali di vivere un’esperienza per loro straordinaria.

“La presenza dei volontari alla Lega del Filo d'Oro – dichiara Rossano Bartoli, segretario generale - è divenuta negli anni una risorsa irrinunciabile: io stesso ho iniziato come volontario e so quanto questa esperienza possa essere formativa per la vita di una persona. I volontari della Lega rappresentano un prezioso sostegno in tutte le attività dedicate ai ragazzi e agli adulti sordociechi. Per questo spero che, anche quest’anno, aderiscano in tanti ai corsi di formazione, permettendoci così di continuare ad aiutare in modo concreto le persone sordocieche e le loro famiglie”.

I corsi di formazione si terranno presso le sedi di Lesmo, Padova, Modena, Osimo, Roma, Napoli, Molfetta e Termini Imerese e ci si potrà iscrivere a partire 26 gennaio fino al 23 febbraio 2018, a seconda della sede di interesse. Nei diversi servizi ed attività gestite dalla Lega, l’impegno del volontario può essere espletato in modo diretto e/o indiretto. Il volontario “diretto” viene coinvolto in attività individuali o di gruppo (gestite dai diversi servizi dell’ente), in particolare ludico ricreative, culturali e di tempo libero.

Il volontario, affiancando la persona sordocieca e pluriminorata psicosensoriale, ha il ruolo di “persona di contatto”, deve cioè essere guida negli accompagnamenti e fungere da intermediario con il mondo esterno, ma anche consentire ed agevolare l’accesso alle informazioni, essere di aiuto nell’esplorazione dell’ambiente e favorire la partecipazione attiva della persona sordocieca in qualunque contesto, formale ed informale. Inoltre, il volontario, in alcuni casi, può essere di supporto anche per l’autonomia personale.

Il volontariato “indiretto”, invece, viene svolto quando non si ha un contatto diretto con l’utente, ma si è coinvolti in attività ed iniziative di supporto all’associazione. In particolare, quando si partecipa ad eventi promozionali, di raccolta fondi, sensibilizzazione o nel corso di stand fieristici, mostre e spettacoli organizzati da o per la Lega del Filo d’Oro; ma anche quando si può essere di supporto in attività d’ufficio e di laboratorio o per la guida di automezzi dell’Ente per servizi di trasporto.

Ma quali sono i requisiti per diventare volontari della Lega del Filo d’Oro? Per prima cosa bisogna aver compiuto 18 anni d’età e dare una disponibilità a prestare servizio almeno due volte al mese, o una settimana durante i soggiorni estivi per chi svolge volontariato diretto. Inoltre, bisogna aver portato a termine il percorso formativo previsto a seconda che si tratti, ovviamente, di volontariato diretto o indiretto.