Professionisti della Citizen Science, arriva il master

Citizen science, letteralmente 'scienza dei cittadini', ovvero le attività di ricerca scientifica a cui partecipano i cittadini. E se diventasse un vero e proprio mestiere? Con l'obiettivo di creare e formare la nuova figura professionale, capace di coinvolgere la popolazione su tematiche scientifiche e contribuire a rendere la società più reattiva, responsabile e consapevole delle proprie scelte, Science Gallery Venice, nuova iniziativa dell’Università Ca’ Foscari Venezia, lancia un master di primo livello in lingua inglese in Public Engagement and Citizen Science, progettato in collaborazione con Ca' Foscari Challenge School.

Il master, unico al mondo nel suo genere, propone un percorso formativo che analizza le diverse declinazioni della comunicazione e del coinvolgimento pubblico della scienza con un occhio di riguardo alle interazioni con l’arte, la tecnologia e l’innovazione, con l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per presentare la scienza, e il suo impatto nella vita di ognuno, nel modo più efficace.

Il corso executive è comprensivo di tre mesi di lezioni full time, un mese di stage e prevede la copertura dei costi di alloggio per i mesi di lezioni a Venezia. Si rivolge a figure professionali che operano o mirano ad operare in un vasto contesto internazionale: comunicatori e giornalisti scientifici o di ambito arte-scienza e tecnologie-innovazione, imprenditori creativi, insegnanti, organizzatori di eventi, manager dell’innovazione, mediatori culturali, manager e curatori museali, consulenti di policy, operatori dell’informazione pubblica, scienziati. Le iscrizioni chiuderanno il 31 gennaio e le lezioni partiranno a marzo 2018.