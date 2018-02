Marzo, al via mese del riciclo di carta e cartone

Da Milano, con il Palacomieco a Tempo di Libri, alla 'Carta al tesoro' di Roma fino al tradizionale Riciclo Aperto, il porte aperte della filiera cartaria nazionale: quest’anno a marzo si terrà la prima edizione del Mese del riciclo di carta e cartone, la campagna nazionale promossa e organizzata da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica, in collaborazione con la Federazione della Filiera della carta e della grafica, Assocarta e Assografici e Unirima e il patrocinio del ministero dell'Ambiente. In programma oltre 30 eventi in soli 31 giorni.

L’industria cartaria, con 7 miliardi di fatturato, è parte di una filiera che, solo in Italia, vale 31 miliardi di euro, con 200mila addetti e 680mila nell’indotto. Una filiera circolare nella quale il rifiuto, grazie all’attività coordinata dell’industria del riciclo, torna ad essere materia prima: il materiale cellulosico correttamente differenziato dai cittadini viene raccolto dal Comune o, per esso, dal gestore del servizio, portato in piattaforma, selezionato, lavorato e, una volta reso idoneo ad essere reintrodotto nei cicli produttivi, trasferito in cartiera dove diventa carta pronta per essere utilizzata per nuovi prodotti cartari.

Attraverso un calendario di iniziative culturali, appuntamenti educativi e incontri informativi, il mese di marzo sarà l'occasione per spiegare agli italiani le qualità e le potenzialità di questo materiale e della filiera cartaria: da Tempo di Libri, a Milano dall’8 al 12 marzo, che ospiterà per la prima volta il Palacomieco, alla mostra collettiva cArtone Riciclato ad arte, aperta al pubblico dal 24 al 30 marzo presso gli spazi Stecca 3.0 di Milano fino a alla 17esima edizione di Riciclo Aperto, dal 21 al 23 marzo, quando l'intero ciclo del riciclo sarà visibile negli oltre 100 impianti aperti in tutta Italia.

"I rifiuti, in futuro, saranno considerati sempre meno un costo e sempre più una opportunità, anche economica, per stimolare il nostro sistema imprenditoriale - afferma il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti - orientandolo verso modelli di produzione più sostenibili, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi europei: il 75 e l'80% di riciclo al 2030. Target ambiziosi, ma ai quali guardiamo con fiducia considerando anche il trend di crescita di differenziata e riciclo di imballaggi".

"Dal 2001 ad oggi l'impiego della carta da macero nel sistema cartotecnico ed editoriale è quasi raddoppiato, passando dal 45% all’80%; nel 2016 l’industria cartaria ha utilizzato oltre 4,5 milioni di tonnellate di macero per la produzione di nuovi imballaggi e oggi il 90% degli imballaggi è realizzato in materiale riciclato - sottolinea Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco - Gli ottimi risultati ottenuti con la raccolta differenziata nazionale (oltre 3,2 milioni di tonnellate nel 2016 con un pro capite di 53,1 kg per abitante), fanno dell’Italia un esempio europeo virtuoso e devono spronarci a continuare sulla corretta strada intrapresa."