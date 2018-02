Occhiali usati: ricondizionati oltre 1,5 milioni in 15 anni

Dei 3.500.000 occhiali raccolti in 15 anni, ben 1.500.000 paia sono stati ricondizionati e consegnati in diverse parti del mondo a persone bisognose. Grazie a questa attività Andrea Fluttero, presidente di Fise Unicircular (Unione delle Imprese dell’Economia Circolare) è stato nominato "Eyeglasses Recycling Ambassador". La nomina è arrivata dal Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati, in occasione dell’evento di celebrazione del 15esimo anniversario dall’inizio di questa attività gestita dai Lions a livello nazionale.

L’ambito riconoscimento internazionale, consegnato per la prima volta in Italia, è stato concesso al Presidente di Unicircular a seguito dell’opera svolta a favore della raccolta e riutilizzo degli occhiali usati e della promozione del servizio sul proprio territorio e all'interno della propria comunità.

Il presidente Fluttero nel suo intervento di ringraziamento ha evidenziato come questa meritoria attività rivesta un importante aspetto solidale, ma si inquadri anche perfettamente nella logica dell’ economia circolare con la quale il nostro sistema Paese è chiamato a confrontarsi nei prossimi anni a seguito dell’approvazione a livello europeo del pacchetto sulla Circular Economy.

Per questo motivo Fluttero ha annunciato che proporrà in occasione della prossima riunione del consiglio direttivo di Unicircular di creare all’interno dell’associazione l’area “No Profit” alla quale far aderire ad honorem la raccolta occhiali usati dei Lions.