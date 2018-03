Krill 'tritaplastiche'

(Fotolia)

Il krill antartico che ingerisce microplastiche può trasformarle in nanoplastiche attraverso la digestione, rappresentando una minaccia ambientale "precedentemente non identificata". Lo svela una ricerca, della professoressa Amanda Dawson della Griffith University, pubblicata oggi sulla rivista Nature Communications, che ha scoperto per la prima volta la capacità delle specie antartiche di modificare fisicamente le microplastiche ingerite.

Le microplastiche sono minuscoli pezzi di plastica di dimensioni inferiori ai 5 millimetri dannosi per l'ecologia marina. Il krill è ecologicamente importante perché, attraverso la catena alimentare, costituisce l'alimento base di molti animali marini.

Secondo gli scienziati, le microplastiche nell'oceano rappresentano un rischio significativo per animali giganti come balene, squali e mante, che inavvertitamente li ingeriscono attraverso il krill contaminato. Lo studio ha scoperto che il krill è in grado di frantumare microsfere di polietilene (PE) fino a ridurle a nanoplastiche di diverse dimensioni.

Il professore associato della Griffith University, Bengtson Nash, ha spiegato che lo studio rivela "una dinamica precedentemente non identificata nella minaccia rappresentata dall'inquinamento plastico".

Secondo Nash, questo significa che la frammentazione biologica delle microplastiche in nanoplastiche è probabilmente diffusa nella maggior parte degli ecosistemi. Quindi ha aggiunto che gli effetti nocivi dovuti all'ingestione di microplastiche devono essere studiati ulteriormente per includere i "potenziali effetti cellulari delle nanoplastiche".

Molti studi sull'ecologia marina mostrano la minaccia posta dai rifiuti di plastica, milioni di tonnellate, che finiscono ogni anno negli oceani. L'organizzazione United Nations-Oceans l'ha definita "una crisi planetaria", dal momento che si prevede che la produzione di plastica aumenterà a livello globale.