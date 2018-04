Sos elefanti

Ogni anno in Africa vengono uccisi in media 20.000 elefanti dai trafficanti di zanne. Triste primato alla Selous Game Reserve (inserita dall'Unesco tra le aree World Heritage a rischio) con oltre il 90% degli elefanti sterminati negli ultimi 40 anni a causa dell'aumento del bracconaggio ai danni degli elefanti proprio per procurarsi l’avorio. Qui, la popolazione è passata dai 110.000 agli attuali 15.200 individui.

Per questo, in Tanzania, Governo e Wwf hanno lanciato la più grande campagna di monitoraggio della popolazione di elefanti tramite radiocollare. Nell’ambito del progetto, che durerà 12 mesi, 60 elefanti saranno muniti di radiocollare all’interno e ai margini dell’area parco per consentire ai ranger e al personale di tracciare i loro movimenti e reagire in tempo reale in caso di eventuali minacce.

L’uso dei collari satellitari è uno strumento di comprovata efficacia per il monitoraggio della fauna selvatica, anche per aumentarne la sicurezza. Grazie alle informazioni raccolte con i radiocollari si potranno anticipare gli spostamenti dei branchi di elefanti e prevenire i pericoli che potrebbero incontrare sul loro cammino, sia quelli collegati al bracconaggio sia quelli relativi al conflitto con le comunità umane. I collari, infatti, potranno anche indicare gli spostamenti degli elefanti verso i villaggi e i campi coltivati.

“I collari satellitari sono un primo importante passo verso l'obiettivo 'Zero bracconaggio', consentendo ai team di protezione della fauna selvatica di stare sempre sul chi vive contro gli attacchi dei bracconieri che sappiamo essere senza alcun tipo di scrupolo”, spiega Asukile Kajuni del Wwf Tanzania. Per una maggiore efficacia nell’intercettare gli spostamenti degli elefanti i dati arriveranno direttamente sui cellulari degli operatori.

Il Wwf, contestualmente, lavora con le comunità locali e le forze dell'ordine per far sì che i bracconieri non restino impuniti. Per raggiungere l'obiettivo “Zero bracconaggio” è necessario realizzare una sinergia che va dalle azioni di intelligence (compresi gli sforzi per localizzare le aree di addestramento dei criminali), alla collaborazione con giudici e pubblici ministeri.

La scorsa settimana due elefanti del Selous Game Reserve sono stati muniti di radiocollare nel vicino Mikumi National Park. Per applicare il radiocollare a questi giganti (che possono arrivare pesare 6 tonnellate) l’animale viene prima sedato a distanza con un dardo, poi immobilizzato. Una volta sedato, la squadra entra in azione per applicare il collare e per raccoglie dati sulla salute dell’elefante. In tutto le operazioni richiedono circa 30 minuti, dopo di che all’animale viene iniettato un farmaco per rianimarsi e in pochi minuti può riunirsi al suo gruppo familiare.