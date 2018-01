Agriturismi in crescita, la meta preferita resta la Toscana

(Fotolia)

Continua a crescere in Italia il settore dell'agriturismo. Secondo uno studio di Agriturismo.it, che ha analizzato l’andamento del settore nel 2017, la domanda risulta aumentata dell’8,5% su base annua, mentre l’offerta è cresciuta del 6%. L’utente medio dell’agriturismo italiano prenota una vacanza che dura 3,5 giorni; spende poco più di 40 euro a notte (cifra stabile rispetto all’anno precedente) e viaggia in gruppi di circa tre persone.

Un settore sempre più apprezzato dai turisti stranieri, che rappresentano oltre il 30% della domanda. Al primo posto ci sono i tedeschi seguiti dagli svizzeri, ma è in forte incremento la presenza di americani che segna un +15% rispetto al 2016. Le mete preferite? La Toscana resta la regione più richiesta da italiani e stranieri ed è anche quella con l’offerta più numerosa. Confluisce verso gli agriturismi toscani il 34,5% delle richieste effettuate sul sito.

Al secondo posto delle regioni più ambite troviamo il Trentino Alto Adige (6,4% della domanda), seguono Umbria (6,1%), Lombardia e Puglia (5,9%).

Analizzando invece le singole province italiane, come lo scorso anno il podio è occupato da Grosseto, Siena e Perugia che, insieme a Firenze (quarta in classifica), attirano oltre il 25% di tutte le richieste. Il Centro e il Nord Italia dominano la top 10 delle province più gettonate da chi sceglie le vacanze in agriturismo; l’unica provincia del Sud presente è quella di Lecce, che nel corso del 2017 ha raccolto il 2,8% di tutta la domanda.

C'è poi l'interessante aspetto legato alla ristorazione. La crescente attenzione al cibo biologico, ai prodotti locali e alla riscoperta delle tradizioni culinarie italiane, hanno decretato il successo del segmento della ristorazione in agriturismo, la cui crescita - secondo le stime di Agriturismo.it - si consoliderà nel corso del 2018 quando le cucine degli agriturismi presenti sul sito genereranno un fatturato complessivo di circa 10 milioni di euro.