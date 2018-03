Guida alla colazione 100% veg

Dieci regole per una colazione 100% vegetale, bilanciata e nutriente: dalle bevande vegetali alla frutta secca fino alla colazione 'al sacco'. E' tutto dedicato al primo pasto della giornata il quinto libro del magazine di cultura e cucina vegana Vegolosi.it, per la prima volta Edizioni Sonda, dal titolo 'Cominciamo bene! La guida alla colazione 100% vegetale dolce e salata'.

Ecco le dieci regole pensate da Vegolosi.it per chi sceglie un'alimentazione veg.

1. La colazione perfetta è a base di carboidrati complessi, che rilasciano energia lentamente nel corso della mattinata e proteggono da cali di zuccheri e da attacchi di fame improvvisi. Perfetti pane integrale, cereali in fiocchi o soffiati e preparazioni a base di farine integrali.

2. Acqua, tè, bevande vegetali, succhi di frutta: scegliete quello che preferite, ma ricordatevi di bere almeno una tazza di liquidi entro due ore dal risveglio (circa 200-250 ml) per reintegrare quelli persi durante il digiuno notturno.

3. Per una colazione a base 100% vegetale non è necessario rinunciare al classico cappuccino: basta sostituire il latte vaccino con una bevanda vegetale ad alto contenuto proteico, come il latte di mandorle.

4. Consumare una manciata di frutta secca a colazione è una buona abitudine: la frutta secca aumenta il senso di sazietà e rallenta l’invecchiamento precoce delle cellule.

5. La giornata non inizia per voi senza un buon espresso? Meglio evitare il caffè a stomaco vuoto, se soffrite di bruciore di stomaco. Un’alternativa? Il caffè d’orzo, adatto anche ai bambini.

6. Se amate mangiare frutta a colazione, preferitela fresca o essiccata: il contenuto di fibre rimane immutato rispetto a succhi e centrifugati e arriverete all’ora di pranzo più sazi.

7. Per una colazione dal tocco esotico provate l'avocado, alimento ricco di grassi, fibre e nutrienti: perfetto spalmato sul pane con un goccio di limone.

8. La prima colazione è importantissima anche per i bambini: affrontare la scuola con la pancia piena migliora attenzione e concentrazione. Vegolosi.it propone, ad esempio, un frullato di banana con latte di riso e una fetta di pane con crema con il 100% nocciole.

9. Attenzione alle credenze popolari: non è vero che non fare colazione aiuta a dimagrire. È piuttosto il contrario: se il cervello di prima mattina non riceve il giusto nutrimento, cederà ad attacchi di fame improvvisi.

10. Se la mattina non avete tempo di sedervi a fare colazione con calma, non significa che dovete rinunciarvi del tutto. Portate con voi un frutto e un panino con burro di sesamo e marmellata, una colazione velocissima da preparare e comoda da trasportare.

Con oltre 100 ricette originali e inedite della chef di Vegolosi.it, Sonia Maccagnola, 'Cominciamo bene!' presenta tantissime idee per la colazione divise per stagioni e occasioni speciali, con una sezione tutta dedicata alle colazioni dal resto del mondo.

Le ricette sono introdotte da un capitolo dedicato agli aspetti nutrizionali: Silvia Goggi, medico chirurgo e nutrizionista specializzata in alimentazione a base vegetale, svela falsi miti e credenze legati al primo pasto della giornata e propone tanti esempi diversi di colazione pensati in base a stili di vita ed esigenze differenti. Tutta pop è, invece, l’introduzione con curiosità su storia, cultura e tradizioni legate al primo pasto della giornata.