Casa, gli italiani la vogliono così

(Fotolia)

Com’è la casa ideale per gli italiani? Il 55% vorrebbe una casa che permetta di risparmiare sui costi di manutenzione e sui consumi, ma che sia anche polifunzionale (per il 53%), con spazi adattabili alle diverse esigenze quotidiane della famiglia. Per una quota inferiore (28%) l’abitazione dovrebbe essere ecologica ed ecosostenibile.

Tra i nuovi trend, per la metà dei consumatori il principale elemento di innovazione del settore riguarda la sfera tecnologica con la domotica e la smart home, mentre il 53% dei convenzionati evidenzia il mix di abbinare un arredamento low-cost a oggetti importanti di design, sulla scia del “mix & match” avvenuto in questi anni nella moda.

Lo rileva l’ultimo Osservatorio Compass sul settore dell’arredamento realizzato in occasione della settimana del design milanese.

L’Osservatorio ha analizzato anche il livello di conoscenza e l’impatto dei bonus fiscali sulle vendite: tre italiani su quattro sono a conoscenza degli incentivi per il 2018, e tra chi è al corrente oltre la metà dichiara di volerli utilizzare, soprattutto per la ristrutturazione edilizia e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Le preferenze. Gli italiani, a quanto emerge dall'indagine, sono orientati sugli stili moderno o scandinavo, con il soggiorno che diventa l’ambiente principale; sono soddisfatti della propria abitazione, sempre più luogo dove rifugiarsi dalla frenesia e dallo stress della vita quotidiana. Domotica e smart home e il mix tra un arredamento low-cost e oggetti importanti di design sono tra i maggiori trend di innovazione.

Per quanto riguarda gli stili e i gusti per arredare la propria abitazione, le famiglie italiane si dividono: oltre un terzo (36%) preferisce quello moderno, con linee esatte e precise, optando per i volumi compatti e i colori puri, mentre una su tre è orientata verso le geometrie pulite tipiche dello stile scandinavo, con una scelta cromatica chiara e naturale. La minoranza, invece, sceglie quello più tradizionale o uno più ricercato come il vintage, lo shabby chic o l’etnico.

In tutto questo il soggiorno diventa il luogo prediletto per quasi la metà degli italiani (49%), spazio pensato principalmente per ospitare ed accogliere amici e parenti, seguito dalla cucina (per il 26%), a cui però si richiede una maggiore funzionalità.

Ma a prescindere dallo stile e dagli ambienti, per quasi tre italiani su quattro (74%) la casa è il luogo ideale dove rifugiarsi dalla frenesia e dallo stress della vita quotidiana, ma per tanti è anche un posto di convivialità sociale (49%) dove accogliere amici e parenti.

Ma gli italiani sono soddisfatti della propria abitazione? La risposta è stata positiva per il 65% degli intervistati. Nonostante questo non mancano alcune valutazioni critiche, come la necessità di un intervento di ristrutturazione (per il 37%) e, in misura minore, sulle dimensioni e sulla luminosità del luogo in cui vivono. Solo il 17%, invece, dichiara di aver problemi di vicinato.