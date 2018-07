Cosmesi green, arriva il fondo veg e senza packaging

Fondotinta completamente vegani e privi di packaging. La novità arriva da Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, che ha creato un'innovativa gamma make up nel segno dell'inclusione e del rispetto dell'ambiente.

Disponibili in 40 diverse tonalità e 3 sottotoni dalla coprenza modulabile, i nuovi fondotinta Slap Stick sono un concentrato di ingredienti selezionati - olio di jojoba peruviano, cere di girasole, candelilla e rosa turca, olio extravergine di cocco dell’Indonesia e olio di argan - e pigmenti. Ogni fondotinta è per metà ricoperto da una protezione di cera; quando sta per finire, è possibile rimuoverla per non sprecare nulla. Per mantenere il prodotto fresco, e aiutare il Pianeta, si può conservare in un contenitore riutilizzabile.

"Il fondotinta è uno step fondamentale della routine quotidiana di moltissime persone - osserva Rowena Bird, co-fondatrice Lush, Product Inventor e mente creativa della linea makeup di Lush - renderlo solido è una svolta senza precedenti nella riduzione dell’utilizzo del packaging e degli sprechi, senza compromettere qualità ed effetti del prodotto".