Cosmetici green, un trend da 1 miliardo di euro

(Fotolia)

Cresce l'attenzione del mercato per i cosmetici green, ovvero quei prodotti caratterizzati da una connotazione naturale. "L’analisi delle principali tendenze in atto nel settore cosmetico, il cui fatturato globale nel 2017 è stato prossimo agli 11 miliardi di euro, evidenzia l’attenzione crescente del consumatore verso il mondo green - dichiara il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti - Si tratta di un fenomeno non trascurabile dal momento che secondo le nostre rilevazioni i prodotti a connotazione naturale valgono 1 miliardo di euro e sono distribuiti non solo nei canali legati tradizionalmente a questo trend ma, seppur con differenti valori, nei diversi canali, dall’estetica all’acconciatura, passando per grande distribuzione, monomarca, farmacia e profumeria".

In occasione della 30esima edizione di Sana (dal 7 al 10 settembre presso il quartiere fieristico bolognese), il Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia proporrà diverse iniziative che affiancheranno la presenza istituzionale con la lounge collocata nel padiglione 25 - stand C15 e la partecipazione di diverse aziende associate.

Sabato 8 settembre alle 11 (Centro Servizi - Sala Notturno) si terrà il convegno 'Le nuove frontiere del retail green. La digitalizzazione delle erboristerie e Standard ISO' che accanto alle rilevazioni del Centro Studi di Cosmetica Italia, proporrà un intervento sui social a cura di Enrico Giubertoni (Cosmetica Marketing) e coinvolgerà anche un ospite di calibro internazionale, Carmen Esteban (Rappresentante Delegato UNE per ISO TC217), sul tema dello standard ISO 16128.

Verrà inoltre realizzato il Kit Green dei cosmetici a connotazione naturale, un piccolo manuale rivolto principalmente (ma non esclusivamente) agli erboristi e ai consumatori nel quale saranno riportate le principali evoluzioni economiche del settore e gli aspetti regolatori e di comunicazione più rilevanti. Analogamente allo scorso anno, sarà inoltre proposta un’indagine rivolta agli erboristi con l’obiettivo di fotografare la realtà dell’erboristeria e la sua percezione dell’evoluzione dei cosmetici a connotazione naturale.

"L’obiettivo primario del Gruppo è valorizzare i prodotti a connotazione naturale e il canale erboristeria che rappresenta il tradizionale canale di distribuzione - commenta il presidente del Gruppo Cosmetici Erboristeria, Antonio Argentieri - La collaborazione pluriennale che ci lega a Sana è cruciale, in quanto occasione di incontro per i professionisti del comparto e di approfondimento e crescita per il settore".