Next Energy arriva a Roma

Arriva a Roma la sfida per la valorizzazione di nuove idee e talenti per l'energia nel segno della transizione energetica, dell'Open Innovation e della sostenibilità. Si è svolta presso la Sala Storica di Luiss Enlabs, il centro di accelerazione e incubazione di Roma certificato dal governo, la seconda tappa del roadshow di Next Energy, l’iniziativa promossa da Terna e Fondazione Cariplo e realizzata da Cariplo Factory in collaborazione con il Campus di Terna, per lo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditorialità giovanile.

Durante la tappa romana i rappresentanti di Terna e Cariplo Factory hanno presentato il programma delle tre Call, Call For Talent, Call for Ideas e Call For Growth. Un’occasione per studenti, innovatori e startup per interagire con gli esperti di Terna e Cariplo Factory e approfondire i programmi dedicati alle Call. Un momento di condivisione e di discussione cui seguiranno altre due tappe presso altri due incubatori, a Napoli il 6 novembre e a Torino il 7 novembre.

Dopo il successo della seconda edizione (oltre 200 candidature raccolte e 25 percorsi avviati tra progetti di formazione, empowerment e collaborazione), Next Energy propone anche quest’anno un programma di valorizzazione dei giovani talenti dell’energia e di sostegno allo sviluppo di team, startup e imprese.

La Call For Talents è dedicata a giovani neolaureati con meno di 28 anni che abbiano conseguito una laurea specialistica in Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica ed Economia da meno di 12 mesi con una votazione non inferiore a 110/110 o 100/100, che avranno accesso ad uno stage presso strutture Terna impegnate nello sviluppo di progetti innovativi.

La Call for Ideas si rivolge a team di innovatori, con almeno una persona di età inferiore ai 35 anni alla data di presentazione della candidatura e un progetto basato su iniziative e/o tecnologie con un livello di Trl, Technology Readiness Level, compreso tra 2 e 5. Al progetto migliore sarà assegnato un premio di 50mila euro (voucher in servizi di accelerazione e go-to-market) e i 10 team di innovatori e/o startup selezionati avranno accesso a un programma di incubazione della durata massima di 3 mesi.

La Call for Growth è dedicata a startup e imprese innovative operanti principalmente in ambito Ue, che abbiano già sviluppato un portafoglio clienti o testato positivamente almeno un prototipo o abbiano un prodotto/servizio commercializzabile, e siano basate su iniziative e/o tecnologie con un livello di Trl compreso tra 5 e 8.

Saranno selezionate fino a un massimo di 5 startup o imprese innovative che accederanno a growITup, la piattaforma di open innovation di Cariplo Factory, con l’obiettivo di definire potenziali aree di sinergia con Terna e un progetto pilota da testare.

Roma e Milano ospiteranno quest’anno, per la prima volta nell’ambito del contest, due giornate di selezione, 'Selection for Talents', per individuare i 10 neolaureati che accederanno allo stage in Terna.

Neolaureati, innovatori e startupper hanno tempo fino al 23 novembre per presentare le loro candidature. Il bando è disponibile su nextenergy.cariplofactory.it.