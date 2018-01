Ecco Jarvis, il robot che fa risparmiare energia, tempo e denaro

Un piccolo robottino a forma di pentaprisma che può 'dialogare' con tutti i dispositivi impiegati in ufficio o in casa. Si chiama Jarvis e può intervenire su risparmio energetico, sicurezza, intrattenimento, benessere. Già premiato ai Digital 360 Awards, questo maggiordomo digitale, della start up bolognese Iooota, partecipata dalla società di telecomunicazioni Acantho, sbarca al Consumer Electronics Show (Ces 2018, 9-12 gennaio) di Las Vegas, la più grande fiera mondiale di prodotti tecnologici di consumo.

Selezionata da Ice-Agenzia con il patrocinio del Mise, Iooota partecipa così alla prima missione italiana, 'Made in Italy - The Art of Technology', con cui il nostro Paese intende promuovere la propria via all’innovazione.

Attraverso una semplice app gestibile dallo smartphone anche in remoto, Jarvis controlla le luci, regola la temperatura dei diversi ambienti, aziona grandi elettrodomestici come la lavatrice ma anche oggetti più piccoli come lo stereo, interagisce con i dispositivi di sicurezza, invia messaggi per avvisare in caso di fughe di gas, allagamenti, incendi, effrazioni, e può essere di grande aiuto anche per chi abbia parenti anziani che vivono da soli o bambini piccoli. Jarvis sarà sul mercato a partire da quest'anno, con l’obiettivo di rappresentare uno strumento utile a semplificare la vita di molti, favorendo il risparmio di energia, tempo e denaro.

"C’è una via italiana all’innovazione in cui crediamo molto e che Jarvis interpreta in maniera aperta e creativa, dialogando con chi lo usa, imparandone gusti e abitudini e diventando così un elemento aggiunto e partecipe dell’ufficio, della casa, della famiglia che lo ospita - afferma Luca Degli Esposti, fondatore e amministratore delegato di Iooota - Anche le collaborazioni con le altre aziende sono molto importanti per sviluppare gli ampi margini di crescita di Jarvis: il nostro robottino, infatti, è in grado di aumentare l’efficienza e la sostenibilità con le quali vengono consumate risorse di primaria importanza come gas ed energia elettrica ma incrementa anche il valore di una serie sempre più diffusa di dispositivi tecnologici, potenziandone le funzionalità, mettendoli in relazione e dando loro, letteralmente, la parola".

"Credere nell’innovazione e nel sogno - dichiara Roberto Vancini, presidente di Acantho (società di telecomunicazioni del Gruppo Hera) - significa non smettere mai di essere curiosi".