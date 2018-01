Arriva 'Cuki Gelo' bio, il sacchetto da smaltire nell'organico

Arriva Cuki Gelo in versione bio, la linea di sacchetti gelo per alimenti completamente biodegradabili e compostabili in Mater-Bi, sviluppata da Cuki in partnership esclusiva con Novamont e presentata oggi a Marca 2018, il salone internazionale sui prodotti a marca del distributore in svolgimento a Bologna.

Una volta usati, i sacchetti Cuki Gelo realizzati in Mater-Bi possono essere smaltiti con la frazione organica dei rifiuti; al termine del processo di compostaggio, proprio come la buccia di una mela, si trasformeranno in compost, ottimo ammendante per i suoli.

Il Mater-Bi è la bioplastica di Novamont biodegradabile e compostabile, in conformità con i principali standard internazionali, in grado di garantire prestazioni del tutto simili alle plastiche tradizionali e che contiene risorse rinnovabili di origine agricola.

Non solo. Diminuisce le emissioni di gas ad effetto serra, riduce il consumo di energia e di risorse non rinnovabili, completa un circolo virtuoso: le materie prime di origine agricola tornano alla terra attraverso processi di biodegradazione o compostaggio senza il rilascio di sostanze inquinanti.

"Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Cuki, nata all’insegna di un’alleanza per l’economia circolare - ha dichiarato Alessandro Ferlito, direttore commerciale di Novamont - I sacchetti Cuki Gelo in bioplastica biodegradabile e compostabile rappresentano una straordinaria opportunità con cui minimizzare i rifiuti in plastica e contribuire a togliere dalla discarica il rifiuto organico, non già rifiuto ma risorsa preziosissima come antidesertificante e carbon sink nei suoli ormai poverissimi di materia organica".