Dalla vernice al pomodoro al sale spray, start up green 2018

C'è chi ha inventato la prima vernice di pomodoro in alternativa a quelle sintetiche e chi ha lanciato il primo sale spray aromatizzato, che insaporisce ma con un bassissimo contenuto di sodio. E ancora, chi ha ripescato dal passato l’arte di costruire tetti di paglia antisismici e chi ha creato il cuscino di grano che lenisce i piccoli malesseri. Un campionario di innovazioni green che dimostrano lo spirito imprenditoriale dei giovani imprenditori agricoli presenti al "Salone della creatività Made in Italy", organizzato da Coldiretti, in occasione della consegna a Roma dei premi per l’innovazione Oscar Green ai finalisti, scelti dopo una lunga selezione territoriale tra migliaia di start up.

Sono tante e ingegnose le invenzioni realizzate grazie al talento di imprenditori provenienti dalle diverse regioni che hanno portato gli esclusivi occhiali contadini realizzati con la lana dei propri allevamenti o il jeans invecchiato sotto la paglia e anche il primo co-living contadino in cui, diversi gruppi sociali provenienti da più parti del mondo, condividono interessi e sogni nell'ambito dell'agricoltura.

In tutti la capacità di coniugare tradizione e innovazione con la realizzazione del tetto di paglia, che non solo è ecologico ed ottimo isolante termico ma è talmente leggero da poter essere considerato a tutti gli effetti antisismico, o anche una elevata tecnologia che permette di creare la prima ed esclusiva bio vernice interamente ricavata dalla buccia di pomodoro, che permetterà di verniciare con elementi naturali senza la chimica.

"Tra le innovazioni - spiega la Coldiretti - c’è la nuova esperienza imprenditoriale nata dall’idea di due amici, uno nel mondo del vino e l’altro artigiano, che creano papillon utilizzando legni pregiati delle barrique dismesse e li impreziosiscono con stoffa e colori, sgargianti o eleganti. Ma molto originale è pure l’idea di produrre il cuscino benessere che contiene una miscela di semi di cereali che hanno il potere di assorbire calore e di rilasciarlo lentamente per aiutare a rilassare i muscoli, riscaldare il letto, o assorbire i traumi.

Anche creare il primo jeans invecchiato nella paglia e strofinato costantemente per farlo consumare e dargli quel tocco vintage è un’idea da Oscar. Un capo di abbigliamento che non viene sottoposto a trattamenti né lavaggi. Tra i finalisti c’è anche l’idea di quattro amici che non si fermano davanti alla pioggia o al maltempo ma, sfidando il mare e la concorrenza, inaugurano il primo take away marino con gli aperitivi direttamente in barca, cucinando quello che da tutti è considerato pesce di scarto e che molti pescatori hanno rinunciato a portare a terra. Loro lo valorizzano con la cucina a bordo – continua Coldiretti - nel pieno rispetto delle tradizioni liguri, attraverso hamburger di pesce, frittura mista e insaccati di pesce, tutti proposti come finger food, direttamente sulla barca.

Il primo co-living contadino punta invece alla creazione di un bellissimo orto internazionale gestito da richiedenti asilo. Ma stupisce anche l’innovativa produzione di sale spray aromatizzato, un distillato liquido salato in spray che, attraverso un processo di estrazione di vegetali rigorosamente dell'azienda agricola permette contemporaneamente sia di insaporire che di aromatizzare con basso contenuto di sodio rispetto al resto dei comuni sali in grani.

Felice è anche la partnership tra un allevatore di pecore e il suo amico che creano i primi occhiali contadini pensati con un design moderno, fasce di lana intarsiate dentro una struttura in acetato, andando a modellare una forma morbida a onda, che ricorda l’ondulazione della lana, come la ruota dentata per la lavorazione. I colori sono quelli naturali del vello delle pecore.

Dei veri e propri agrigioielli sono stati creati - prosegue la Coldiretti - da una giovane donna che ha lanciato degli splendidi monili ricavati da un nocciolo, da una pigna, da un rametto o semplicemente con la cera delle api, le cortecce, la frutta e le foglie. E ancora, è da ricordare la curiosa innovazione del "carbone magico" usato come concime che rende più gustosi gli ortaggi e salva il clima perché interamente ottenuto dalla combustione degli scarti agricoli come residui di potatura o di stoppie.

Ma da Oscar è anche il superfood da passeggio, tanti chicchi di melograno freschi, sgranati e pronti da mangiare, un'idea unica per uno spuntino gustoso e naturale, nei momenti di break in ufficio, a casa o al termine dell’attività̀ fisica, con la giusta ricarica di energia, vitamine e sali minerali, con poche calorie.

Tra le proposte eccellenti arrivate in finale ci sono anche il primo mercato agricolo online che mette in contatto produttori e consumatori e organizza la consegna a domicilio, l’affettato di coniglio super leggero che possono mangiare tutti coloro che non consumano altre carni, sia per ragioni di salute che per motivi religiosi, la stalla hi-tech, completamente e costantemente monitorata attraverso pc e smartphone. Non ultima, l’esclusiva produzione del lentischio, una pianta mediterranea spontanea dall’intenso aroma balsamico riscoperta oggi come elisir di lunga vita.