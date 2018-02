Bombolette spray sempre più green

Facili da utilizzare, sicuri e sempre più ecosostenibili. I contenitori aerosol in acciaio e alluminio, grazie a ricerca e innovazione, negli ultimi dodici anni hanno ridotto lo spessore del 22%, un 'alleggerimento' che ha comportato un risparmio di 3.880 tonnellate di CO2 per ogni 100 milioni di contenitori prodotti. Lo rilevano i dati presentati da Metal Packaging Europe all’Aerosol Dispenser Forum (Adf), conferenza annuale del settore in corso a Parigi.

Al centro delle relazioni, l'importanza del riciclo per stabilire una vera economia circolare, i costanti miglioramenti tecnici nell'efficienza delle risorse e la competitività degli imballaggi in acciaio in uno dei modelli EPR (European Extended Producer Responsibility - responsabilità estesa del produttore) più completi a livello europeo.

"Il mercato delle bombole aerosol cresce e risponde alle esigenze di uno stile di vita attuale – spiega Dimitrios Soutzoukis, responsabile settore Tecnico & Sostenibilità di Metal Packaging Europe - I consumatori utilizzano gli aerosol metallici per molte applicazioni, dai prodotti per la casa al cibo e all'igiene personale. In quest'ultimo, ci sono i maggiori incrementi, soprattutto per quanto riguarda i prodotti per capelli, per radersi e deodoranti. I contenitori aerosol sono facili da usare, sicuri e resistenti. Hanno grandi caratteristiche di sostenibilità e questo è ciò che vogliono oggi i consumatori in tutti gli imballaggi".

I contenitori aerosol si raccolgono, separano e riciclano facilmente, in un processo che beneficia della domanda di mercato e dell’elevato valore del rottame. Tutti gli imballaggi metallici costituiscono un esempio di economia circolare, poiché acciaio e alluminio sono materiali permanenti che si riciclano all'infinito.

Per quanto riguarda il riciclo degli imballaggi in acciaio, l’Italia è un’eccellenza europea con 5,6 milioni di tonnellate avviate al riciclo in 20 anni. Grazie al riciclo degli imballaggi in acciaio nel nostro Paese, dal 2005 ad oggi si sono risparmiati 350 milioni di euro di materia prima e sono state evitate 4 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra.