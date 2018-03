Tutto sull'acqua, ecco l'app Acca2o

Si chiama Acca2o e con un semplice touch permette di essere sempre aggiornati e connessi sul mondo dell’acqua: dalla 'lettura dell’etichetta' al pagamento della bolletta, fino ai consumi effettuati. E' la nuova app del Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, presentata in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua.

"La tecnologia digitale ha un ruolo fondamentale per dialogare con i cittadini in un’ottica di trasparenza e informazione puntuale - spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap - Strumenti come questa app consentono di instaurare un rapporto diretto con i nostri utenti, in un’ottica di fiducia e consapevolezza del valore di questa preziosa risorsa".

Tramite il sistema di geolocalizzazione, è possibile accedere in ogni momento a tutti i dati relativi alla composizione dell’acqua che si sta bevendo, in un appartamento o in qualsiasi altro luogo dell’hinterland milanese. In pochi passaggi sul display appariranno i risultati delle ultime analisi effettuate dal Laboratorio Analisi di Gruppo Cap, aggiornate periodicamente, e i valori di legge per il confronto.

Non solo. Bastano pochi passaggi per accedere a tutte le informazioni riguardanti l’acquedotto di casa e le fatture, per pagare le bollette, verificare i consumi idrici effettuati, contattare l’assistenza clienti. Un flusso di aggiornamenti continuo che permette di conoscere l’acqua che arriva a casa con un semplice accesso al tablet o allo smartphone.